（影音）慘！強國老闆養30人女團 粉絲僅20個

馬劍越（左）分享出道故事，蔡康永（右）聽傻眼。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人蔡康永卸下《康熙來了》主持棒後，將演藝工作重心轉往中國，主持綜藝節目《奇葩說》，日前一名「1931」女團成員馬劍越上節目爆料，老闆因為喜歡女子團體，乾脆自己養一團，但卻沒有積極安排工作，導致整團30人卻只有20個粉絲，讓現場所有人驚訝不已。

馬劍越說整團都是領底薪的。（擷取自YouTube）

馬劍越在節目中說，「1931」總共有30個人，但老闆卻不幫他們安排通告和出專輯，《奇葩說》是自己2016年唯一的通告，蔡康永聽了相當驚訝問：「這怎麼維持得下去，應該一個禮拜就解散了吧！」馬劍越霸氣地說：「不！我們公司特別有錢。」解釋老闆為了她們還造了一棟樓，一樓是大廳，二樓是宿舍，三、五樓是教室，四樓是餐廳，衣食住行都在大樓裡，幾乎不用出門。

另外，馬劍越還說，老闆只是因為喜歡女團，但是到國外去看又太麻煩了乾脆自己養一群，而且老闆只喜歡透過影片看她們，反而不喜歡看真實的表演，主持群好奇質疑這樣的女團會有粉絲嗎？馬劍越自信表示，她們共有20位粉絲，而自己就占了2位，讓眾人笑虧：「獨佔一成江山啊！」



馬劍越的老闆只喜歡透過影片看她們的表演。（擷取自YouTube）

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