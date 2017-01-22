放閃還是干擾？宋仲基熊抱朴寶劍

宋仲基（左）從後方熊抱朴寶劍，試圖干擾他射箭。（寶輝娛樂提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓新生代人氣男星朴寶劍今在台舉辦見面會，與師兄宋仲基首度在台合體掀起最高潮，師兄弟在台上先是進行默契大考驗、比賽射箭，宋仲基趁著朴寶劍射箭時，從後方熊抱試圖干擾，接著兩人更大玩「凌波舞」比腰力，活動時間已進行超過3小時，加上宋仲基站台，堪稱史上最超值的見面會之一。

朴寶劍見面會。（記者王文麟攝）

朴寶劍去年曾擔任宋仲基首爾場及北京場見面會嘉賓，今年輪到宋仲基「回禮」，展現師兄弟深厚的情誼。繼去年6月底見面會時隔7個月再來台的宋仲基，一上台便連珠炮大秀華語，讓師弟朴寶劍驚呼「好帥」！宋仲基搞笑以華語回答：「學習吧！」逗得全場粉絲哈哈大笑。

朴寶劍見面會。（記者王文麟攝）

跨年夜朴寶劍在「KBS演技大獎」獲頒最優秀男子演技獎，當時朴寶劍激動爆淚感謝宋仲基，坐在台下的宋仲基也跟著哭紅雙眼，今日見面會上講到當天的情形，宋仲基透露：「很開心看到寶劍得獎，這是他第一次主演的戲劇得獎，想到當時他拍戲看劇本時感到很苦惱的樣子，又想到我四、五年前得相同的獎很緊張的感覺，想說寶劍應該也是吧！」隨後他被主持人曾寶儀追問誰最愛哭？宋仲基聞言立刻澄清「沒有、沒有」，並作勢捶了朴寶劍一拳，揶揄朴寶劍：「你為什麼要哭？都是因為你的關係。」自爆還因此被朋友嘲笑。

朴寶劍見面會。（記者王文麟攝）