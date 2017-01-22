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《鬼怪》中毒太深 陳子玄翻白眼幫老公插劍

2017/01/22 20:30

陳子玄（左）和老公陳建隆（右）感情相當甜蜜。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》由孔侑、金高恩和李棟旭等人主演，不僅創下南韓有線台收視的最高紀錄，更掀起一股「心臟插劍」的模仿潮，無論是一般觀眾還是大明星，都紛紛曬出自己透過APP將身體插入一把劍成為「鬼怪」的KUSO照片。而今日，本土劇女星陳子玄也應景秀出了她和老公以「組合技」呈現的鬼怪照！

陳子玄（後）對於老公陳建隆（前）入戲太深大翻白眼。（翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄今日在臉書貼出一張老公陳建隆也化身鬼怪的照片，照片中陳建隆雙眼緊閉倒在老婆懷中，身體上插著「鬼怪劍」看起來超逼真，不過，由於老公真的入戲太深又太愛演，在陳建隆身後的陳子玄雖然配合著伸出手借位，卻忍不住大翻白眼，更虧老公說：「先生，該下戲了喔！！」此外，有網友搞笑問說陳子玄的手借位在劍上，是要把劍拔起來，還是要將劍壓下去，陳子玄竟打趣回應「絕對是壓下去」。

《鬼怪》的男主角金信由於被守護主君殺死，因此心上一直插著一把劍並活了939年，而包括演員朴寶劍和「少女時代」的太妍等明星，都有自己的鬼怪照，可見《鬼怪》的火紅程度。

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