（影音）《限制級戰警》強勢回歸 馮迪索力挺吳亦凡新單MV悄入鏡

吳亦凡出席《限制級戰警：重返極限》洛杉磯首映禮。（法新社）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕吳亦凡參與演出的電影《限制級戰警：重返極限》上週五（20日）已經在各大戲院上映，主要演員馮迪索、甄子丹、吳亦凡、東尼嘉、露比蘿絲、妮娜杜波夫、荻皮卡在當地時間（19日）在洛杉磯出席電影首映典禮，眾星雲集讓媒體與粉絲陷入瘋狂的狀態，桑德凱吉真的強勢回歸了。

甄子丹（右）偕太太出席電影首映禮。（法新社）

吳亦凡在《限制級戰警》裡飾演一個超有魅力的DJ Nicks，常常有美女環繞在身邊，作為桑德凱吉（馮迪索飾）團隊中的一員，主要技能是讓每個Party都超嗨，吸引所有人目光、製造歡樂，以便桑德可以偷偷進行秘密行動。吳亦凡受訪時用流利的英文談到自己本來就是《限制級戰警》的粉絲，十分喜歡第一集和第二集，特別是這次馮迪索帶著如此多元化的團隊回歸限制級戰警，在這之前並沒有人做過，所以他認為這部電影適合全球的粉絲，每個人都能享受這部電影帶來的樂趣。

馮迪索（左）、山繆·傑克森出席電影首映禮。（法新社）

而對於自己一站上紅毯就得到全場粉絲的尖叫聲，吳亦凡表示自己相當開心「在國外獲得這麼多的支持而不僅僅是在自己的國家，感覺相當不錯。」值得一提的是，吳亦凡此次為電影製作了一首插曲《Juice》，這首歌曲一在Apple Music和iTunes上架就馬上取得美國區榜單第28名，在YouTube目前已經達到將近4佰萬的瀏覽率，繼上一首單曲《July》後再次獲得壓倒性的好成績。

吳亦凡一出現就贏得現場尖叫聲連連。（法新社）

《Juice》MV請來Andy Hines執導，導演安排美女與跑車入鏡，搭配吳亦凡低音RAP和塗鴉牆背景，濃厚的嘻哈風格相當酷！MV畫面穿插電影片段與吳亦凡隨意擺弄的手勢，讓吳亦凡的魅力值直線上升，更酷的是馮迪索竟然參與了果汁MV的拍攝，力挺他的小兄弟Kris，有「前輩收割機」之稱的吳亦凡果然名不虛傳。

吳亦凡身穿Ralph Lauren Purple Label 2017春夏系列西装現身。（法新社）

《Juice》MV：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）