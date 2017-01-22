限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）《限制級戰警》強勢回歸 馮迪索力挺吳亦凡新單MV悄入鏡

2017/01/22 21:49

吳亦凡出席《限制級戰警：重返極限》洛杉磯首映禮。（法新社）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕吳亦凡參與演出的電影《限制級戰警：重返極限》上週五（20日）已經在各大戲院上映，主要演員馮迪索、甄子丹、吳亦凡、東尼嘉、露比蘿絲、妮娜杜波夫、荻皮卡在當地時間（19日）在洛杉磯出席電影首映典禮，眾星雲集讓媒體與粉絲陷入瘋狂的狀態，桑德凱吉真的強勢回歸了。

甄子丹（右）偕太太出席電影首映禮。（法新社）

吳亦凡在限制級戰警》裡飾演一個超有魅力的DJ Nicks，常常有美女環繞在身邊，作為桑德凱吉（馮迪索飾）團隊中的一員，主要技能是讓每個Party都超嗨，吸引所有人目光、製造歡樂，以便桑德可以偷偷進行秘密行動。吳亦凡受訪時用流利的英文談到自己本來就是《限制級戰警》的粉絲，十分喜歡第一集和第二集，特別是這次馮迪索帶著如此多元化的團隊回歸限制級戰警，在這之前並沒有人做過，所以他認為這部電影適合全球的粉絲，每個人都能享受這部電影帶來的樂趣。

馮迪索（左）、山繆·傑克森出席電影首映禮。（法新社）

而對於自己一站上紅毯就得到全場粉絲的尖叫聲，吳亦凡表示自己相當開心「在國外獲得這麼多的支持而不僅僅是在自己的國家，感覺相當不錯。」值得一提的是，吳亦凡此次為電影製作了一首插曲《Juice》，這首歌曲一在Apple Music和iTunes上架就馬上取得美國區榜單第28名，在YouTube目前已經達到將近4佰萬的瀏覽率，繼上一首單曲《July》後再次獲得壓倒性的好成績。

吳亦凡一出現就贏得現場尖叫聲連連。（法新社）

《Juice》MV請來Andy Hines執導，導演安排美女與跑車入鏡，搭配吳亦凡低音RAP和塗鴉牆背景，濃厚的嘻哈風格相當酷！MV畫面穿插電影片段與吳亦凡隨意擺弄的手勢，讓吳亦凡的魅力值直線上升，更酷的是馮迪索竟然參與了果汁MV的拍攝，力挺他的小兄弟Kris，有「前輩收割機」之稱的吳亦凡果然名不虛傳。

吳亦凡身穿Ralph Lauren Purple Label 2017春夏系列西装現身。（法新社）

《Juice》MV：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

相關新聞

推薦新聞
出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島 出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島
2017/01/22 16:38
宋仲基合體師弟！現場被逼：芒果冰朴寶劍二選一 宋仲基合體師弟！現場被逼：芒果冰朴寶劍二選一
2017/01/22 20:09
來生願當小明明父母 施易男：我愛妳！再見了 來生願當小明明父母 施易男：我愛妳！再見了
2017/01/22 15:51
（影音）朴寶劍角色扮演撩台粉 最帥空少萌喊「我屬於你」 （影音）朴寶劍角色扮演撩台粉 最帥空少萌喊「我屬於你」
2017/01/22 18:26
林宥嘉不考慮海島婚 年夜飯和丁文琪分開吃 林宥嘉不考慮海島婚 年夜飯和丁文琪分開吃
2017/01/22 17:27
放閃還是干擾？宋仲基熊抱朴寶劍 放閃還是干擾？宋仲基熊抱朴寶劍
2017/01/22 20:45
小明明驟逝永遠失約 施易男：我會堅強努力 小明明驟逝永遠失約 施易男：我會堅強努力
2017/01/22 15:41
（影音）張菲自High「很好用」 持股鴻海爽歪歪 （影音）張菲自High「很好用」 持股鴻海爽歪歪
2017/01/22 15:06
驚！91公斤黃明志 跩秀旗袍正妹相伴 驚！91公斤黃明志 跩秀旗袍正妹相伴
2017/01/22 20:07
奧義豪乳夾卡！「蛇精媽」又讓鄉民驚呆惹 奧義豪乳夾卡！「蛇精媽」又讓鄉民驚呆惹
2017/01/22 13:44
人美又大方！林志玲辦員工旅遊開放攜家帶眷 人美又大方！林志玲辦員工旅遊開放攜家帶眷
2017/01/22 20:37
新戲收視差強人意 木村拓哉高壓爆發片場暴怒 新戲收視差強人意 木村拓哉高壓爆發片場暴怒
2017/01/22 19:50
（影音）曹西平突襲西門 逼鼓鼓還債！ （影音）曹西平突襲西門 逼鼓鼓還債！
2017/01/22 15:39
春晚開鍘 張信哲隔19年登台 演出竟被取消 春晚開鍘 張信哲隔19年登台 演出竟被取消
2017/01/22 16:10
（影音）金鐘國讚朴寶劍 「唯一可以贏過劉在錫的人」 （影音）金鐘國讚朴寶劍 「唯一可以贏過劉在錫的人」
2017/01/22 19:18
黑澀會美眉安3罪名 糖果自爆被排擠內幕 黑澀會美眉安3罪名 糖果自爆被排擠內幕
2017/01/22 16:48
《鬼怪》金高恩開IG了！ 首PO孔侑甜蜜婚紗照 《鬼怪》金高恩開IG了！ 首PO孔侑甜蜜婚紗照
2017/01/22 21:45
錯過強國春晚 劉樂妍抱大腿：清明也可以！ 錯過強國春晚 劉樂妍抱大腿：清明也可以！
2017/01/22 14:23
豬哥亮認證 楊貴媚「調情」技巧了得 豬哥亮認證 楊貴媚「調情」技巧了得
2017/01/22 21:03
光熙想加入BIGBANG 自爆接到多間經紀公司邀約 光熙想加入BIGBANG 自爆接到多間經紀公司邀約
2017/01/22 15:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.