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新戲收視差強人意 木村拓哉高壓爆發片場暴怒

2017/01/22 19:50

木村拓哉因新戲日劇《A LIFE～心愛的人》收視不如預期，傳心情大受影響。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕44歲傑尼斯天王木村拓哉在主演日劇《A LIFE～心愛的人》中首次挑戰外科醫師，該劇集結竹內結子、松山研一、淺野忠信、菜菜緒等大牌陣容，首集收視卻僅有14.2%，表現差強人意，龐大的收視壓力據傳讓木村心情大受影響，一度在片場動氣。

據日媒報導，木村對於新作相當重視，單集製作費上看約台幣2800萬，無奈收視不如預期，讓他承受不少壓力，據傳他日前到攝影棚，與工作人員協調拍攝事宜，疑似意見不同，讓他當場理智線斷裂，怒吼「這還用說嗎」，明顯心情不佳。

竹內結子（左起）、松山研一在片場與木村拓哉大聊育兒經。右為菜菜緒。（翻攝自modelpress）

此外木村擔綱主演，除擔心收視外，為了拍攝氣氛和諧，他還得跳出來搭話炒熱場子，當初因「SMAP」解散風波，選角等因素，劇組眾人都不敢打擾木村，讓片場異常安靜，反而木村自己主動與其他演員們搭話，提到自家女兒上國際學校，英文發音相當標準，成功吸引已為人父母的竹內結子、松山研一注意，3人在片場大聊育兒經，讓氣氛緩和不少。

該劇今晚將播出第2集，醫院內發生醫療疏失，身為醫生的木村與副院長淺野忠信因立場不同，意見分歧，是否能讓收視扳回一城，成為矚目焦點。

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