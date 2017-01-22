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怨春風夜店罩不住 饒舌歌手因朋友被毆怒爆料

2017/01/22 20:20

陳彥衡（左）槓上玖壹壹。（合成圖，翻攝自陳彥衡臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕地下饒舌歌手陳彥衡之前才因為毆打林俊傑遭到警方逮捕，沒想到今日他又再度脫序演出，不僅上臉書爆料春風說好要保護自己的兄弟沒做到，結果導致兄弟被打到進醫院，更表示夯團「玖壹壹」的成員教會他吸毒，令人相當震驚！

陳彥衡（中）曾因為毆打林俊傑被警方逮捕。（資料照，記者王秀亭攝）

陳彥衡今日在臉書上連續發文槓上「玖壹壹」，事情起源似乎是其兄弟到「玖壹壹」的地盤台中遭到毆打，陳彥衡不滿春風說好會罩其兄弟卻沒做到，便在臉書揭露「玖壹壹」教他吸毒，甚至附上一首他自稱是邊和「玖壹壹」吸毒邊寫的歌，還要網友如果想要聽完就匯錢到他戶頭。

陳彥衡臉書全文。（翻攝自陳彥衡臉書）

隨後，春風也在Instagram上發文回應，表示事情其實是陳彥衡打來告知他說自己的朋友在夜店出事能不能幫忙，春風表示有認識的店家可以調停，沒想到最後該朋友還是被打，於是陳彥衡就再度打電話飆罵春風沒有保護好朋友，令春風相當無奈。

不過，春風也不甘示弱回擊說，每次陳彥衡要出唱片或辦活動沒錢，都是他贊助他錢，借給陳的錢他也沒跟陳要過，甚至陳還曾表示想加入「玖壹壹」的公司「混血兒娛樂」，直批陳才是過河拆橋，更酸說「清醒點吧，還翻台中勒，你地牛喔」。

春風貼出陳彥衡臉書嗆聲文，大酸「還翻台中勒，你地牛喔」。（翻攝自春風Instagram）

對於春風的發文，陳彥衡也在臉書發文回嗆，自己從沒有想要加入「混血兒」，甚至批評該公司是智障公司。「混血兒娛樂」對此事件表示，陳彥衡總是見不得人好，從他之前打林俊傑和頑童就可以知道，且他常在臉書發文要人家匯款給他，他這次的行徑公司必定會蒐證並告他損害名譽。

陳彥衡臉書全文。（翻攝自陳彥衡臉書）

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