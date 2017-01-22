（影音）「那對夫妻」Nico問為何要娶我？ Kim兩字回應超感動

「那對夫妻」常在網路上分享家庭趣事。（翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「那對夫妻」品筠（Nico）和京燁（Kim） 婚後育有可愛的女兒妮妮，常在臉書分享親子互動的他們，今天Nico難得感性問老公：「你為什麼娶我？」沒想到Kim的回答讓她無比感動。

Nico在影片中好奇問老公：「我不會洗碗，不會整理家裡也不會煮飯，那你為什麼要娶我？」只見認真洗碗的Kim認真反問：「妳說妳不會這些，我為什麼要娶妳？」接著甩乾因為洗碗而弄濕的雙手，轉身看著鏡頭說：「我會。」簡單的兩個字讓Niko又驚喜又感動。

Nico問老公為什麼要娶自己。（擷取自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

而Nico突然想到自己曾經下廚煮香菇雞給對方吃，頻要老公誇獎自己，而Kim則淡定表示：「我感冒那一次妳煮香菇雞給我吃，我很感動，而且真的沒多久就好了，我拉了7天。」原來是因為當時雞肉根本沒煮熟，最後Kim霸氣對老婆說：「從今天開始妳不要給我進廚房！」

Kim霸氣回答讓Nico超感動。（擷取自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

事實上，Nico和Kim從17歲相戀到結婚，在一起已經有12年的時間，Kim曾發現18歲時拍的小短片，當年他問Nico要嫁給誰，對方毫不猶豫就說出他的名字，他感謝老婆說到做到，他也會如同在婚禮上說的誓詞一樣，「用最大的心去疼妳愛妳，讓你做全世界最幸福的人妻。」短短影片也感動上萬網友。

相關影片：（影片擷取自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書，如遭移除敬請見諒）