（影音）A-Lin唱動畫主題曲 驚呼粉絲年齡驟降

《海洋奇緣》中文首映記者會，A-Lin（右）、Matzka。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕歌手Matzka、A-Lin，今出席迪士尼動畫片《海洋奇緣》首映，兩人現場揮毫春聯送給台下觀眾，寫到一半A-Lin作勢要拿Matzka的長髮當毛筆用，接著換Matzka想不起「闊」字怎麼寫還要求助工作人員，現場笑聲不斷。

《海洋奇緣》中文首映記者會，A-Lin（右）和Matzka寫春聯獻賀。（記者陳逸寬攝）

A-Lin為該片演唱中文主題曲《海洋之心》，直呼想取代《冰雪奇緣》的《Let it Go》變成新一代洗腦歌；今台下大多是兒童粉絲，讓A-Lin笑說：「粉絲年齡層好像突然下降。」

片中女主角父親多方阻止她出海，A-Lin頗有共鳴，就像當初她爸爸不想她當歌手一樣，不過A-Lin也說這反而成為助力，現在親友都愛問爸爸「女兒何時開演唱會？」讓他相當以A-Lin為榮。

《海洋奇緣》中文首映記者會，A-Lin（右）用毛筆寫春聯。（記者陳逸寬攝）

Matzka為片中男主角配音，被虧說是否長相太像才被選中，Matzka笑說：「我也不知道怎麼會變這樣。」

《海洋奇緣》中文首映記者會，A-Lin。（記者陳逸寬攝）

《海洋奇緣》是Matzka首度配音，他直呼困難，「和平常講話方式都不同，語氣得放大好幾倍才行。」《海洋奇緣》1月26日上映。