林予晞黃遠吻不停 方志友感傷好孤單

哈孝遠（左起）、方志友、林予晞及黃遠目前正拍攝TVBS新戲《酸甜之味》，日前他們抽空參加松山區燈節點燈活動。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕演員林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠目前正拍攝TVBS新戲《酸甜之味》，日前他們抽空參加松山區燈節點燈活動，還在現場發送1000個限量開運金，現場粉絲不畏低溫在現場排隊領取。哈孝遠也代表演員們祝賀：「金雞年要祝大家機不可失，不論做什麼事都不GG」。

哈孝遠（左起）、方志友、林予晞、黃遠現場發送1000個限量開運金。（TVBS提供）

全劇以「家」為概念發展，不管是親情、愛情或友情都有深入探討。哈孝遠也爆料林予晞與黃遠兩人吻戲吻不停，林予晞笑說：「我們兩個接吻到像家常便飯，反而吵架更真實，氣到下戲後不想跟黃遠說話。」黃遠則一臉無辜地說：「予晞居然還氣到哭了，我都不知道該怎麼辦？」兩人在旁打情罵俏，甚至還穿情侶裝，讓方志友羨慕地說：「我劇中男友張書豪今天沒來，讓我覺得好孤單」。

哈孝遠（左起）、方志友、林予晞及黃遠目前正拍攝TVBS新戲《酸甜之味》，日前他們抽空參加松山區燈節點燈活動。（TVBS提供）

來到香火鼎盛的慈祐宮，林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠不免俗地也來祈求《酸甜之味》上檔後收視長紅。不過屬雞的哈孝遠適逢本命年犯太歲，但他卻自信滿滿地說：「雖然是犯太歲，但是不管是紫微斗數批流年、塔羅牌等各方專家，通通說我接下來這一年超旺。」方志友一旁聞言開心地說：「那我們《酸甜之味》就託你的福帶旺我們囉」。

哈孝遠（左起）、方志友、林予晞、黃遠來到香火鼎盛的慈祐宮，祈求《酸甜之味》收視長紅。（TVBS提供）