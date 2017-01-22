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（影音）艾倫狄珍妮領銜好萊塢眾星 感謝歐巴馬通過同志婚

2017/01/22 18:20

艾倫狄珍妮（左）特地用影片感謝歐巴馬（右）。（合成圖，截取自YouTube、翻攝自法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著川普正式進駐白宮，美國前任總統歐巴馬也於20日卸任，而當日，美國知名同志主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）更是發布影片感謝歐巴馬在其任內通過同志婚姻法案，眾多明星紛紛現身影片當中，甚至直呼是歐巴馬讓他們知道「愛就是愛」。

眾星雲集感謝歐巴馬，左起為強納森葛洛夫、希雅和尼爾派屈克哈里斯。（合成圖，截取自YouTube）

影片一開頭，艾倫先是坐在沙發上感謝歐巴馬過去充滿仁慈、平等和愛的作為，並且表示接下來是要給歐巴馬的留言。隨後，許多明星紛紛現身鏡頭前，一一傾訴對於歐巴馬的感謝。像是美國演員強納森葛洛夫（Jonathan Groff）便表示，他無法想像未來的美國總統會在自己勝利感言的前1分鐘講出「gay」這個字，但是歐巴馬讓他變得可能。

伊雯瑞秋伍德（左起）、波蒂亞德羅西和茱兒芭莉摩也現身影片中。（合成圖，截取自YouTube）

此外，澳洲不露臉天后希雅（Sia）也以招牌黑白假髮現身影片中，表示自己無法置信歐巴馬在短短8年間做了如此多事。而曾演出《追愛總動員》的男演員尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）更是攜家帶眷登場，當其6歲的兒子對著鏡頭做出超萌怪表情時，尼爾更說感謝歐巴馬能讓他擁有像這樣瘋狂的孩子，場面相當溫馨。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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