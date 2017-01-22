成功硬闖病房 譚詠麟透露華仔目前傷勢狀況

劉德華墜馬受傷，引起各界關注。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華在泰國發生墜馬意外，傷勢相當嚴重，好友譚詠麟今下午現身香港養和醫院探病，逗留約40分鐘，他向媒體透露華仔最新情況。

譚詠麟至養和醫院探訪劉德華。（香港明報提供）

香港媒體報導，譚詠麟笑說自己是第一位硬闖成功進入病房的藝人，其他人想擋也擋不住，今天前來探訪，主要是談公事，被問到華仔是否能出院時，他表示華仔明天會自己說明，希望大家不要太擔心，「他（華仔）叫我通知所有親友，不要來探病，讓他好好休息，因為說話、笑或任何反應，都會觸動到神經，會影響痛楚，大家的心意他都知道也心領了。」

劉德華在泰國拍廣告意外墜馬，急搭專機回香港治療。（資料照，香港明報提供）

聊到傷勢部分，譚詠麟透露華仔目前仍須臥床，但精神狀態不錯，一開始進入病房時，他還打算說笑話逗逗華仔，但最後還是不敢，因為華仔傷口真的很痛，所以談完公事後就立刻離開，有媒體追問朱麗倩是否在病房全程照顧、華仔是否痛到睡不著等問題，譚詠麟皆不回應。

劉德華向來喜愛農曆年，因墜馬受傷，今年恐無法陪妻子朱麗倩回大馬探親，就連年初二與粉絲的團拜活動也宣布取消。（翻攝自華仔天地）