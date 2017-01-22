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（影音）收金雞蛋得「生蛋」？ 莎莎冷回沒規劃

2017/01/22 17:22

莎莎（右）接棒主持「WTO姐妹會」，王少偉同期入主八大獻祝福。（記者宋志雄攝）

〔記者洪素津／台北報導〕莎莎入主八大《WTO姐妹會》，今舉行媒體見面會，同期接下八大外景的王少偉也到場獻花送上祝福，另外莎媽也特別送上一籃金雞蛋驚喜現身，希望莎莎每天都幫她下一顆金雞蛋；一旁王少偉更是打趣比了個大肚子，直說這禮物別有含意？莎媽則表示不強求女兒早點結婚或生小孩，但是如果有的話也是很好。

莎莎接棒主持「WTO姐妹會」。（記者宋志雄攝）

至於莎莎何時完成婚姻大事？她冷冷回應目前真的沒有規劃，且兩人現狀很舒服不會想要改變，「現在還沒有結婚，所以吵架還有家可以回去很好啊」，而莎媽大方表示希望莎莎能夠找到「好門」不是「豪門」，不用急著踏入婚姻。

莎莎接棒主持「WTO姐妹會」。（記者宋志雄攝）

莎莎今天乘坐哈雷重機霸氣入場，她表示比起熟悉的外景節目，進棚獨自錄《WTO姐妹會》真的比較緊張，但是節目中的新住民們各個都比莎莎開放且聒噪，讓莎莎放心不少，自比「肖妹仔」的莎莎說要將節目轉型成較活潑且往年輕的方向去經營，問及是否有收視壓力？莎莎表示以交朋友、開心玩的心情，認為：「要自己先喜歡節目，才能讓觀眾喜歡。」

王少偉獻祝福給莎莎。（記者宋志雄攝）

農曆年節將近，最關心的「紅包禮數」也搬上檯面，莎莎笑說莎媽都會主動開口許願，莎莎也不負「重望」，每年的過年紅包厚度都逐年成長，莎媽則爆料至今過年仍會包紅包給女兒與女婿們，因為認為過年就是一年一次，大家開心就好。

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