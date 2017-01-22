（影音）好友電話曝趙又廷愛妻行蹤 陪高圓圓在北京...

林更新（左）上節目Call out趙又廷（右圖右）。（合成圖，翻攝自林更新微博、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員趙又廷2014年和大他5歲的中國女星高圓圓結婚，婚後感情相當穩定，且兩人絲毫不改低調作風、鮮少放閃，雖然頻頻被追問生子計畫，但始終照著自己的步調走。近日，趙的好友林更新在節目上剛好打電話給趙、詢問趙是否在北京，卻意外洩漏了趙又廷的「愛妻行蹤」。

趙又廷（右）和高圓圓（左）2014年結婚。（讀者提供）

林更新近日上綜藝節目《快樂大本營》，和其他明星進行遊戲PK領紅包，其中一個環節是大家要傳「有急事請回電」的訊息給自己信任的好朋友，而好友最快回電的人就獲勝。其中，像是吳亦凡選擇傳訊息給女星范冰冰、「美人魚」林允則是傳給了恩師周星馳，而林更新雖然覺得麻吉趙又廷不會很快回電，最終還是傳了訊息給趙。

林更新（右一）打電話給趙又廷（左一）意外使趙又廷洩漏蹤跡放閃。（合成圖，截取自YouTube）

慶幸的是，趙又廷竟然最快回電給林更新，使其成為了該任務的第一名。不過，由於林更新騙趙說自己丟了鞋子希望他過來找他，便詢問趙又廷是不是在北京，結果趙竟然回話說：「我在啊，但我現在要陪圓圓去她姑姑那兒。」意外洩漏了自己的愛妻行蹤，也讓林忍不出使勁憋笑。雖然趙又廷是在不知情的狀況下放了閃，不過觀眾還是被他的「愛妻行為」閃到不行。

相關影片：林更新打電話約在27：00（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）