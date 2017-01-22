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曾發文痛飆林宥嘉 鄧紫棋：被朋友出賣

2017/01/22 16:57

鄧紫棋（左）和林宥嘉（右）曾手牽手一起走紅毯。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手鄧紫棋近日頻頻為了新紀錄片《一路逆風》宣傳，而片中最受關注的莫過於自己和林宥嘉當年的一段情。對此，鄧紫棋除了曾表示因為總是會一直被問然後被外界多加揣測，因此不如由她親口說出來，她近日也透露，其實當初在臉書痛罵林宥嘉是遭朋友出賣。

鄧紫棋近日為自己的紀錄片《一路逆風》勤跑宣傳。（資料照，記者趙世勳攝）

鄧紫棋近日上香港節目《StarTalk》時談及舊愛林宥嘉，表示其實當時她的狀態是「當局者迷」。由於愛情是麻木的，因此她當時並不覺得自己好傻好天真，但其實身邊的人都覺得她不切實際。且鄧還說，那段感情她始終都沒有對外發聲，唯一一次在個人臉書談論就被朋友出賣爆料，自此之後，她便刪除了很多朋友。不過對她來說，畢竟那是入行以來談過最長的戀愛，因此還是對她造成了影響，未來談感情可能會到結婚再公開。

林宥嘉（左）已經和丁文琪（右）結婚。（讀者提供）

事實上，林宥嘉和鄧紫棋的戀情當年一直是公開的秘密，直到兩人分手後，鄧才在個人臉書上痛批林虛偽，甚至列出林消費她、交往時不認她、連分手都沒提以及不和她家人吃年夜飯、搞消失等罪狀，而林隨後也不甘示弱回擊。不過，如今林宥嘉已經和丁文琪步入婚姻，鄧紫棋先前也大方祝林丁幸福，兩人的戰爭可以說是告一段落。

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