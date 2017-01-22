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來生願當小明明父母 施易男：我愛妳！再見了

2017/01/22 15:51

施易男出席母親小明明告別式（記者陳逸寬攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕施易男母親「小明明」巫明霞過世，告別式今舉辦，由司儀介紹母親小明明一生，施易男在告別式上並未參與發言，也並未掉淚，十分堅強，小明明遺體於二殯火化後，送往金寶山，與施易男父親施富雄一塊長眠。

雖然告別式不發一語，但稍早施易男終於在臉書抒發心情，他對小明明真情喊話，「我愛妳！再見了，我們會再見的！」希望來生能繼續照顧小明明。

施易男分享母親小明明昔日歌仔戲英姿（翻攝自臉書）

全文：

謝謝大家，真的謝謝每位來送我的媽媽小明明最後一程及每個關心與祝福的朋友，

讓媽媽最後一程圓滿

這個意外發生得非常的突然

讓我真的措手不及

多麼希望 這只是一場夢

但 事情已經發生了

我知道我必須冷靜並堅強的去面對

把媽媽的後事處理圓滿

媽媽是我這一生最深愛的人

能夠成為他的孩子是我這輩子最大最大的福報

我和媽媽的緣份非常的深

我相信一定會再相遇的

她教我心中要充滿愛

敎我要正面且良善

敎我勇敢堅持並要積極和樂觀

他一直是我的善知識

也是我的一輪明月

永遠指引著我往正確正面的方向前進

也因為我如此的愛她

所以我知道不能讓她擔心

即使現在只有我一個人

我也要好好的把自己照顧好

讓她可以放下，無罣礙的走

我會把不捨與難過化成思念與祝福

並帶著媽媽給我的愛及對歌仔戲的熱情

繼續把這份愛與溫暖散播出去

以前我曾說過如果有來生希望能再當她的孩子

慢慢長大後我更希望如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事

我知道我和媽媽的愛不會消失

會以另一種形式一直的存在延續著

這道人生的課題

每個人都會經歷

雖然對我來說，來得太過突然

但我會努力並正面的把這道功課做完並做好

學會對生活努力保持微笑

帶著媽媽的愛與大家的祝福

繼續我未完的人生旅程

手機裏滿滿和媽媽的自拍合照

看了心還是會波動

但看著照片上幸福快樂的笑容

還有去哪都帶著媽媽

陪伴媽媽去了好多地方

對於媽媽與我已沒有遺憾

孝順是在日常生活中

希望大家能多關心自己的父母

多陪伴自己的爸媽

不要吝嗇說出我愛你

孝順永遠不嫌多

也和行善一樣永遠不能等

因為你永遠不知道明天和無常哪個會先到

不要有樹欲靜而風不止；子欲養而親不在的遺憾

最後謝謝每個給予關心與祝福的你們

除了謝謝還是滿滿的感謝

媽媽璀璨而精彩的人生圓滿落幕了

我替媽媽人生的這齣戲和大家謝幕

我愛妳！再見了，我們會再見的！

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