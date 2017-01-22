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整牙失敗 「星女郎」上節目遭譏認不出

2017/01/22 16:35

林允最近上節目被指容貌變化大。（合成圖，翻攝自林允微博、擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為演出電影周星馳《美人魚》而爆紅的中國女星林允，出道以來一直是以招牌虎牙和酒窩著稱，空靈有特色的外貌使她成為許多人心目中的美女代表。不過，從去年林允開始戴了牙模之後，不僅許多人直指她變醜，還有人質疑她整型，近日林允上節目的模樣，更糟網友吐嘈「根本認不出來」！

林允一直以來都是以虎牙和酒窩著稱，小時候（左）和剛出道的時候（右）模樣十分空靈。（合成圖，翻攝自林允微博）

林允近期為了宣傳電影《西遊伏妖篇》作客綜藝節目《快樂大本營》，然而網友卻全將焦點放在林允變化多端的臉上，直指節目上的她跟假的一樣，完全沒了以前稚氣未脫、氣質清新的模樣。對此，林允隨後在微博發文表示，她知道自己的牙又上了熱搜，不過她已經跟牙模說再見了，希望大家以後可以多關注自己的新電影。

林允外貌三級跳。（合成圖，翻攝自林允、娛五爺微博）

事實上，去年12月林允出席《西遊伏妖篇》的宣傳活動時，就因為外貌差異太大、臉瞬間變V型而被質疑過整型，且她的招牌虎牙不見後，就被質疑是去做了烤瓷牙，不過後來林允發微博澄清自己只是戴了牙模。如今，林允的外貌再度被拿出來討論，也讓不少人開始懷疑，林允是否真的只是戴了牙模？

林允微博全文。（翻攝自林允微博）

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