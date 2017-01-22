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光熙想加入BIGBANG 自爆接到多間經紀公司邀約

2017/01/22 15:43

光熙（中）之前就一直希望能跟BIGBANG成員們變熟，拉近彼此間的關係。（翻攝自G-Dragon Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕韓團「帝國之子」成員光熙，雖然是偶像團體出身，但是憑藉自身無厘頭又搞笑的主持功力，受到不少觀眾喜愛，後來甚至加入南韓最受歡迎的綜藝節目《無限挑戰》，成為固定班底之一。知名度大開的光熙，昨天（21日）就在節目中大爆，自己先前接到不少經紀公司的邀約，不過他的目標主要鎖定在3大龍頭娛樂經紀公司「SM娛樂」、「YG娛樂」、「JYP娛樂」，對此，「GOT7」成員Jackson則給了他一個會讓他開心到跳起來的建議。

光熙（右）因為無厘頭的搞笑及主持功力，後來順利加入《無限挑戰》成為固定班底。（翻攝自MBC）

在21日播出的《無限挑戰》節目中，光熙透露自己在被新聞爆出與所屬社「明星帝國」的合約即將到期、重回自由之身後，就陸續接到多間經紀公司的邀約，他更表示：「有位相關人士除了傳簡訊邀約我之外，甚至還把他們願意挖我過去的價碼都一併報上了，我猜他們應該很急迫吧！」還形容現在自己接到各經紀公司邀約的頻率，幾乎就像是自己在網路上販售什麼商品一樣。

光熙自爆被批露與現在所屬社的合約快到期後，就接到不少經紀公司的邀約。（翻攝自Sports Today）

因此，這集節目就讓光熙親自去尋找最適合自己的「新東家」，他首先就來到「JYP娛樂」，把還在練習當中的「GOT7」成員Jackson給叫了出來，問他認為自己適不適合成為一個「JYP娛樂」旗下的藝人，Jackson就相當直白地回答：「好像不適合耶」，但也馬上向光熙提議：「哥不是適合YG的嘛」，嘴甜說光熙似乎能順利融入BIGBANG成員們，讓光熙笑到嘴角都要裂到耳朵了，對Jackson的回答感到相當滿意。

「GOT7」成員Jackson（右）雖然對光熙（左）說他不適合加入「JYP娛樂」，不過又馬上嘴甜安撫光熙，要他去「YG娛樂」試試，認為他似乎能夠融入「BIGBANG」。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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