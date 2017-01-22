張兆志求婚成功！小13歲女友噴淚喊願意

許允樂（左）和張兆志穩定交往。（翻攝自許允樂Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張兆志常在社群軟體上分享感情觀，不僅替網友解惑還因此出書，今天他的女友許允樂在Instagram上公開求婚照，激動喊：「謝謝你，我願意！」

張兆志（右）單膝下跪向女友求婚。（翻攝自許允樂Instagram）

許允樂在Instagram上透露，曾有過一段婚姻的張兆志，原本沒打算再婚，更想過要存一筆錢，一個人住養老院過一輩子；而父親早逝的她，不敢想像嫁人時父親位子缺席，所以沒想過結婚；甚至不覺得自己有權利結婚，「因為手沒有爸爸牽，誰能來把我交給誰呢？」

許允樂說，當張兆志單膝下跪時，說了彼此一輩子也不會忘記的話，然後變成了未婚夫，「我知道以前我不是一個很好的男朋友，但我希望以後能做一個好老公，在這麼多好友的見證之下，妳願意嫁給我嗎？」現場男生女生都哭成一團，最後她也感動地回：「謝謝你，我願意。」不少粉絲也都激動留言祝福兩人的婚姻能長長久久，幸福一輩子。

張兆志（左）和許允樂常在社群軟體上放閃。（翻攝自許允樂Instagram）