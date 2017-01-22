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張菲自High「很好用」 持股鴻海爽歪歪

2017/01/22 15:06

張菲為準備主持尾牙昨晚大失眠。（記者洪素津攝）

〔記者洪素津／台北報導〕鴻海集團尾牙今早於南港展覽館熱鬧展開，鴻海員工加眷屬粗估3萬人共襄盛舉。由張菲、愷樂、丁靜怡擔綱主持，即使已經第5度主持的張菲仍相當緊張，直說：「怕記不起來整個流程，昨晚還整個大失眠。」

林美秀扮成性感金雞母出席鴻海尾牙。（記者洪素津攝）

鴻海尾牙斥資約三千萬，一開場由林美秀扮金雞母性感亮相，全身雞毛裝大秀美腿，並結合性感熱舞來個金雞報喜，隨後蕭煌奇也演唱《阿嬤的話》，久違的李炳輝也演唱當時成名歌曲《晚頭仔水蛙》，現場氣氛熱絡溫馨，之後有更多藝人接棒演唱，有梁文音、李佳薇、畢書盡、彭佳慧等藝人，壓軸更是由林俊傑將連續演唱4首歌曲。

郭台銘（左）和他媽媽一同出席鴻海尾牙。（記者洪素津攝）

尾牙當中張菲也抽空受訪，表示很謝謝郭台銘信任他，再度找他主持，而張菲也趁機推薦一下自己說：「只要有用過我這個人吼，一用完就很難找別人了。」問及今年是否會復出主持節目？張菲也表示今年會有些行動，有很多間電視台找他洽談，考量是節目的定位而不是酬勞，如果有適合的節目，希望能出來主持。

正逢年節前夕，張菲也說將會在家陪伴家人，且自己每年的紅包錢一定都是百萬以上，在家人面前也要顧及面子。而張菲也透露自己早在十多年前就買鴻海的股票，雖然目前股價已不比當年，但這些年光配股配息早就回本。

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