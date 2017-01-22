勇為女權發聲！艾瑪華森頂紅脣走上街頭

艾瑪華森頂著大紅唇現身華盛頓的「女權大遊行」群眾之中。（合成圖，翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕為了向過去時常發表各種歧視女性言論的美國新總統唐納川普表達抗議，來自全球82個國家、673個城市的350萬名民眾，於21日一起參加了盛大的「女權大遊行」（Women's March），走上街頭來示威並表達主張；而這場為女權發聲的活動，也吸引了不少大咖藝人共襄盛舉，包含流行天后瑪丹娜、珍芳達、凱蒂佩芮、麥莉、「暮光女」克斯汀史都華、「黑寡婦」思嘉喬安森、艾美舒默、娜塔莉波曼、潔西卡崔絲坦等女星都親自到場聲援。其中，先前被委任為聯合國全球婦女親善大使的「妙麗」艾瑪華森，也現身在華盛頓的「女權大遊行」人群中，吸引現場民眾爭與她相合照留念。

麥莉（右）也參加了「女權大遊行」活動。（翻攝自英國都會地鐵報） 「暮光女」克斯汀史都華（中）帥氣參與「女權大遊行」活動。（翻攝自推特）

艾瑪華森從小就因演出《哈利波特》系列電影中聰明伶俐的女主角「妙麗」走紅全球，長大後不只成為知性美女，還是個相當關心女權議題的學霸，曾發起爭取性別平等的「HeforShe」運動，邀請大家一起來終止性別不平等的社會現況。也因此，這次為了反對川普歧視女性所發起的「女權大遊行」，艾瑪華森也當然不會錯過，她就被捕捉到穿著一身黑、戴著黑色帽子與銀色耳環，並頂著鮮豔紅唇的模樣，現身參加遊行的人群之中，即使穿著十分低調朴素，依然擋不住其巨星光芒，在現場更是要求移除路障，好與參與民眾握手及合影留念，相當親切，成為遊行活動的矚目「嬌」點之一。

艾瑪華森過去就十分不遺餘力在爭取女權與消除性別不平等。（翻攝自英國都會地鐵報） 艾瑪華森要求撤除路障，好讓她能夠與這些勇敢站上街頭的群眾們互動。（翻攝自推特） 艾瑪華森親切與現場民眾合影留念。（翻攝自Instagram）