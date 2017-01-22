CNN硬起來了！拒絕轉播川普白宮記者會

新任美國總統川普（右）與美國有線電視新聞網CNN（左）之間的戰火似乎越演越烈。（翻攝自PoliticusUSA）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）又再次跟川普槓上了！川普先前因不滿CNN報導了俄國情報機構宣稱掌握川普把柄一事，在11日的選後首場記者會上，直接當著各家媒體的面，點名抨擊CNN報導的是「假新聞」，甚至無視出席該場記者會的CNN記者吉姆奧卡斯達（Jim Acosta）的提問，雙方在僵持約一分鐘後，依然把提問權交給別家記者，就是不願回答CNN記者的問題，該名記者事後更聲稱遭當時白宮候任新聞發言人史拜塞警告，說如果下次再這樣做，就會直接把他踢出去，埋下了雙方對立的引信。而川普在昨天正式入主白宮、成為美國新一任總統後，CNN也決定硬起來，拒絕轉播川普的白宮記者會，來表達對他的抵制之情。

先前CNN記者吉姆奧卡斯達（左）在選後首場記者會上，被川普（右）砲轟是做「假新聞」的媒體，並拒絕讓他提問。（翻攝自CNN）

根據《Variety》報導，CNN在美國時間21日下午，做出了將不會現場轉播由新任白宮發言人肖恩斯派塞（Sean Spicer）所主持的川普就任後首場白宮記者會的決定，相關人士透露，CNN方面只會看這場記者會上有什麼重點，之後直接挑出來報導，拒絕在現場進行直播；會這樣的原因，除了先前川普與CNN之間的宿怨之外，又加上白宮發言人肖恩斯派塞宣稱這次川普的就職典禮是「有史以來最多民眾參加的一次」，徹底與各媒體所捕捉到的事實大不相同，實際上根本就遠比2009年歐巴馬就職時的參加人數還少了許多，肖恩斯派塞就因此要求CNN更正他們所報導的人數，不過被CNN方面拒絕，隨後就做出了不願轉播川普白宮記者會的決定。

新任白宮發言人肖恩斯派塞宣稱這次川普的就職典禮是「有史以來最多民眾參加的一次」，但卻被拆穿根本是在說謊。（翻攝自Buzzfeed） 左圖為2009年歐巴馬就職典禮時白宮前的人潮，右圖則為今年川普上任時的狀況，可以看出人數分別比過去少了許多。（翻攝自ABC News）

不少學者就認為，CNN這個行為將是一個影響到未來美國政府與媒體之間關係的重大決定，既然川普可以指稱CNN是在做「假新聞」，CNN方面也不必再忍受川普及其幕僚一而再、再而三於公眾面前說謊、掩埋事實的行為，因此也就能夠理解CNN選擇不去轉播這場可能依然充滿謊言及不可靠事實的白宮記者會的行為了，德拉瓦大學的政治與媒體領域的教授丹娜楊（Danna Young）就表示：「當記者有權知曉行政部門運作情況的時候，民主就能妥善運行，但這樣的情況只限於他們所能取得的資訊是可靠的事實之時，CNN現在所做出的這個決定，證明了媒體在這樣的新時代中，仍快速適應著與過去全然不相同的狀況。」後續是否還會有其他電視台或媒體跟進CNN的腳步，也令人十分好奇。

外界都相當關注自CNN開了第一砲之後，是否還會有其他媒體跟進他們的腳步，來應對川普這個備受爭議的新總統及其新政府幕僚。（翻攝自Breitbart）