老萬磁王上街響應女權大遊行 卻出賣好友X教授！

老「萬磁王」伊恩麥克連（左圖&右圖左）上街參加了位在倫敦的「女權大遊行」，沒想到竟偷偷出賣好友「X教授」派崔克史都華（右圖右）。（合成圖，翻攝自推特、E!News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕來自全球82個國家、673個城市的有350萬民眾，在川普正式入主白宮成為美國第45位新總統後，因不滿他過去各種歧視女性的言論，選擇在21日走上街頭，一起加入盛大的「女權大遊行」（Women's March）來示威。而不少看不慣川普言行舉止的好萊塢名人，也都驚喜現身其中，包含流行天后瑪丹娜、「黑寡婦」思嘉喬安森、「浩克」馬克魯法洛、才子喬瑟夫高登李維等人，都分別參加了美國當地的女權大遊行；遠在大西洋另一端的英國倫敦，過去曾在《X戰警》系列電影中飾演「萬磁王」伊恩麥克連（Ian McKellen），也上街響應這場遊行活動，而他手上所舉著的抗議牌子，更是十分「特別」，笑翻眾人。

瑪丹娜參加了華盛頓的「女權大遊行」。（美聯社） 「黑寡婦」思嘉喬安森參加了華盛頓的「女權大遊行」。（美聯社） 「浩克」馬克魯法洛上街參加了「女權大遊行」。（翻攝自馬克魯法洛臉書） 喬瑟夫高登李維上街參加了「女權大遊行」。（翻攝自喬瑟夫高登李維臉書）

被譽為「英國最傑出的演員之一」的伊恩麥克連，在社會風氣還有些保守的1988年就公開出櫃，之後也不斷努力在替同性戀族群爭取各種權益，也是英國最有影響力的同性戀組織「石牆」的發言人，本身對於各種時政及人權議題就相當關心，因此這場橫跨全球的女權大遊行，77歲高齡的伊恩麥克連也不願錯過，親自走上街頭參加。現場民眾就發現伊恩麥克連手上舉著一個很特別的抗議牌子，上面只有一張圖片、完全沒有字，仔細一看，竟是他多年的好友兼搭檔老「X教授」派崔克史都華在《星艦迷航記》電影中，扮演畢凱上校時以手掌遮住臉、展現絕望之情的照片，讓網友紛紛大笑稱讚：「這張圖實在棒呆」、「我的心情真的就是這樣」、「X教授整個被出賣啦！」

現場民眾在倫敦的「女權大遊行」上捕獲野生的「萬磁王」伊恩麥克連。（翻攝自推特） 仔細看他手中舉著的抗議牌，原來竟是好友派崔克史都華在《星艦迷航記》電影中，扮演畢凱上校時以手掌遮住臉、展現絕望之情的照片。（翻攝自推特） 不少網友紛紛附和自己看到川普上任後的心情，確實像這張照片一樣感到痛苦無奈。（翻攝自Buzzfeed）