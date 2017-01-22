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林心如啟動餵奶人生 哺乳心得竟是...

2017/01/22 10:56

林心如（右）與霍建華（左）從交往、結婚，到升格當爸媽，僅花不到1年時間。人生進度超展開。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林心如去年帶球閃嫁霍建華，成功甩開「黃金剩女」封號，6日在台北中山醫院剖腹產下女娃，獲粉絲滿滿祝福，從懷孕到產女，「霍心CP」保持低調態度，除了不公開女兒照片，也不公開名字，僅以「小天使」稱呼，27日將過41歲生日的林心如，向媒體透露當媽餵奶心得。

林心如6日剖腹產下女兒，升格當媽。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，林心如產女後，從未曝光寶寶臉，近來網路上頻頻出現她抱著嬰兒的照片，並以「霍心寶貝照」、「霍心女兒正臉首曝光」等標題，吸引網友關注，對於照片的真實性，她的經紀人掛保證地說：「都不是真的！」

林心如產女後，網路頻頻出現她抱著嬰兒的照片，並以「霍心寶貝照」、「霍心女兒正臉首曝光」等標題，吸引網友關注。（翻攝自網路）

林心如產上週已返家坐月子，為了避免人多口雜，特別請了月子阿姨到家張羅一切事宜，升格人母後，她每天非常努力在擠奶、餵奶，「只能說『痛並快樂著』，看到baby一天天長大體重增加、越來越可愛，就什麼都忘了。」

林心如（左）產前見到六月的女兒，開心地抱著不放。（翻攝自臉書）

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