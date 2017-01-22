不只就職宣言撞詞《蝙蝠俠》 川普2020競選口號再撞恐怖片！

川普才剛入主白宮，就決定要在2020年繼續參選，不過新的競選口號竟意外撞詞去年的恐怖片《國定殺戮日：大選之年》。（翻攝自The Hollywood Reporter）

〔記者陳昱均／綜合報導〕史上最受爭議的美國總統當選人唐納川普，以政治素人的黑馬之姿在昨天正式入主白宮，成為美國第45任新總統，而不少網友就發現，川普在就職演說上的其中一句「把權力從華府轉交給人民」，竟意外撞詞2012年蝙蝠俠電影《黑暗騎士：黎明昇起》中，反派角色班恩（Bane）所說的「還政於民」（And we give it back to you, the people），引發熱議。而才剛進入白宮的川普，其實也已經做好2020年再次參選的決定，甚至連新的競選口號都已經提前想好了，只是沒想到竟又意外撞詞另一部去年上映的恐怖片。

川普（左）日前在就職演說上說的「把權力從華府轉交給人民」，意外撞詞2012年蝙蝠俠電影《黑暗騎士：黎明昇起》中，反派角色班恩（右）所說的「還政於民」。（翻攝自Business Insider）

川普在2016年以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號，一舉擊敗其他共和黨員以及民主黨總統參選人希拉蕊，而《華盛頓郵報》18日就報導，川普已經做好2020年再次競選總統的準備，就連新的競選口號都已經出爐，這次的將延續先前的概念，改成更簡單的「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。只不過，這句口號似乎聽起來有些熟悉，因為它早就在去年上映的恐怖電影《國定殺戮日：大選之年》出現過，當時該片導演詹姆斯狄莫納哥（James DeMonaco）就坦承這部續集的靈感正是來自2016年的美國總統大選無誤，「我希望觀眾能夠享受這部電影，並想想在真實世界中，究竟誰才真正能夠成為眾人的代表」，這個巧合也十分讓人驚訝。

去年上映的恐怖電影《國定殺戮日：大選之年》，本來就是受到2016總統大選的啟發而誕生的，裡面的台詞「讓美國繼續偉大」現在被川普拿來當成自己2020年的新競選口號。（翻攝自The SF News）