不只就職宣言撞詞《蝙蝠俠》 川普2020競選口號再撞恐怖片!

川普才剛入主白宮,就決定要在2020年繼續參選,不過新的競選口號竟意外撞詞去年的恐怖片《國定殺戮日:大選之年》。(翻攝自The Hollywood Reporter)

〔記者陳昱均/綜合報導〕史上最受爭議的美國總統當選人唐納川普,以政治素人的黑馬之姿在昨天正式入主白宮,成為美國第45任新總統,而不少網友就發現,川普在就職演說上的其中一句「把權力從華府轉交給人民」,竟意外撞詞2012年蝙蝠俠電影《黑暗騎士:黎明昇起》中,反派角色班恩(Bane)所說的「還政於民」(And we give it back to you, the people),引發熱議。而才剛進入白宮的川普,其實也已經做好2020年再次參選的決定,甚至連新的競選口號都已經提前想好了,只是沒想到竟又意外撞詞另一部去年上映的恐怖片。

川普(左)日前在就職演說上說的「把權力從華府轉交給人民」,意外撞詞2012年蝙蝠俠電影《黑暗騎士:黎明昇起》中,反派角色班恩(右)所說的「還政於民」。(翻攝自Business Insider)

川普在2016年以「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的口號,一舉擊敗其他共和黨員以及民主黨總統參選人希拉蕊,而《華盛頓郵報》18日就報導,川普已經做好2020年再次競選總統的準備,就連新的競選口號都已經出爐,這次的將延續先前的概念,改成更簡單的「讓美國繼續偉大」(Keep America Great)。只不過,這句口號似乎聽起來有些熟悉,因為它早就在去年上映的恐怖電影《國定殺戮日:大選之年》出現過,當時該片導演詹姆斯狄莫納哥(James DeMonaco)就坦承這部續集的靈感正是來自2016年的美國總統大選無誤,「我希望觀眾能夠享受這部電影,並想想在真實世界中,究竟誰才真正能夠成為眾人的代表」,這個巧合也十分讓人驚訝。

去年上映的恐怖電影《國定殺戮日:大選之年》,本來就是受到2016總統大選的啟發而誕生的,裡面的台詞「讓美國繼續偉大」現在被川普拿來當成自己2020年的新競選口號。(翻攝自The SF News)