限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」

2017/01/22 09:10

瑪丹娜在美國時間21日親自參加了在華盛頓的「女權大遊行」來反川普。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨出身的政治素人唐納川普，在昨天（21日）正式入主白宮，成為美國第45位總統，不過美國各地民眾對於這位「最不受歡迎總統」的抗議聲浪依然不斷，自發性聚集起來發起反川普的遊行示威活動。而來自全球82個國家、673個城市的女性族群，也未抗議川普過去多次發表歧視女性的言論，於21日聚集起來走上街頭，參加盛大的「女權大遊行」（Women's March）；其中，一向相當厭惡川普的流行天后瑪丹娜也親自響應了這場遊行活動，不僅在現場自爆想炸毀白宮，甚至還在CNN等多個國際知名電視台的直播鏡頭前，連續三次罵出「去你的」（Fuck You）的不雅詞彙，顯示出自己對於川普上任的憤怒。

川普正式上任才一天，來自全球82個國家、673個城市的350萬民眾就在21日發起了「女權大遊行」來示威抗議。（法新社）

一向直言敢說、勇於批評時政的流行天后「娜姊」瑪丹娜，21日親自到美國首府華盛頓參加這場全球預計有350萬人響應的「女權大遊行」，她上台後就激憤表示：「是的，我很生氣、我非常憤怒，我甚至有了想要炸毀白宮這樣的糟糕念頭，但我知道這麼做並不會改變什麼，我們絕對不能陷入絕望之中」，表示這些曾被川普歧視的女性，將會團結起來，以「愛」之名向這位新時代的「暴君」發起一場反抗革命活動。

瑪丹娜激憤自爆曾有過想炸毀白宮的糟糕念頭。（路透社）

 

不僅如此，瑪丹娜也向川普正式「宣戰」，「我們不僅是處於危險中的女性，同時也是一群正在被邊緣化的人，勇於做自己的表現可能還會被視為犯罪，這種黑暗恐怖的時刻，正是要天殺的喚醒我們的時候了（wake us the fxck up）」，大爆粗口表達不滿。即使當眾爆了一次粗口，似乎也還無法澆熄娜姊心中的怒火，她又接著說道：「對於那些認為我們這場遊行不會改變什麼的毀謗者們，去你們的（fxck you）」，接著又繼續重複了上述的話，讓觀眾連3次聽到娜姊噴髒話。雖然CNN跟MSNBC兩家電視台都即時趕在娜姊罵出第三次「Fxck」 之前就緊急消音，不過事後也為了不小心在直播中播送髒話，而向所有觀眾道歉，引發熱議。

瑪丹娜當著眾多知名電視台的現場直播鏡頭前，連3次爆粗口罵「Fxck」，表達對川普上台執政的不滿。（美聯社）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」 瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」
2017/01/22 09:10
輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷 輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷
2017/01/22 08:27
小布搬進凱特哈德森家 丈母娘歌蒂韓舉雙手贊成 小布搬進凱特哈德森家 丈母娘歌蒂韓舉雙手贊成
2017/01/22 06:58
川普神預測「暮光CP」分手 暮光女曝「他對我很癡迷」 川普神預測「暮光CP」分手 暮光女曝「他對我很癡迷」
2017/01/21 22:28
男星戲內戲外都癡情 與長跑6年女友浪漫閃婚選這天！ 男星戲內戲外都癡情 與長跑6年女友浪漫閃婚選這天！
2017/01/21 22:16
老奶奶路邊跌倒受傷 貝克漢超暖心停車救援 老奶奶路邊跌倒受傷 貝克漢超暖心停車救援
2017/01/21 18:55
汪小菲感性示愛女兒 遭虧「你兒子不能理解」 汪小菲感性示愛女兒 遭虧「你兒子不能理解」
2017/01/21 17:42
疑因港獨遭《歌手5》踢出 張敬軒傳憂鬱症復發 疑因港獨遭《歌手5》踢出 張敬軒傳憂鬱症復發
2017/01/21 17:26
翻唱《黏巴達》女星也跳樓自殺！ 網友大嘆「成絕響」 翻唱《黏巴達》女星也跳樓自殺！ 網友大嘆「成絕響」
2017/01/21 17:16
F奶女星床戰俊美男三浦翔平 竟被棄嫌「像條死魚」 F奶女星床戰俊美男三浦翔平 竟被棄嫌「像條死魚」
2017/01/21 16:40
辣模清涼過頭 5度穿內衣褲大街遛狗 辣模清涼過頭 5度穿內衣褲大街遛狗
2017/01/21 15:55
范冰冰公益活動曝光66歲爸爸！帥樣驚呆網友 范冰冰公益活動曝光66歲爸爸！帥樣驚呆網友
2017/01/21 15:43
AV界最美女王 痛訴拍片慘遭施暴2小時 AV界最美女王 痛訴拍片慘遭施暴2小時
2017/01/21 15:39
最瘋狂的做愛地點在哪？小丑女跟魅惑女巫這樣答 最瘋狂的做愛地點在哪？小丑女跟魅惑女巫這樣答
2017/01/21 15:38
（圖多）水滴奶、蜜桃臀 成人版Follow me辣翻網友 （圖多）水滴奶、蜜桃臀 成人版Follow me辣翻網友
2017/01/21 15:06
（影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底 （影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底
2017/01/21 14:34
劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠 劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠
2017/01/21 13:11
「渣男」諧星認愛17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省 「渣男」諧星認愛17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省
2017/01/21 13:08
名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉 名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉
2017/01/21 13:05
伊凡卡爆乳出席川普就職舞會 豔壓後媽 伊凡卡爆乳出席川普就職舞會 豔壓後媽
2017/01/21 12:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.