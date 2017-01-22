瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」

瑪丹娜在美國時間21日親自參加了在華盛頓的「女權大遊行」來反川普。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨出身的政治素人唐納川普，在昨天（21日）正式入主白宮，成為美國第45位總統，不過美國各地民眾對於這位「最不受歡迎總統」的抗議聲浪依然不斷，自發性聚集起來發起反川普的遊行示威活動。而來自全球82個國家、673個城市的女性族群，也未抗議川普過去多次發表歧視女性的言論，於21日聚集起來走上街頭，參加盛大的「女權大遊行」（Women's March）；其中，一向相當厭惡川普的流行天后瑪丹娜也親自響應了這場遊行活動，不僅在現場自爆想炸毀白宮，甚至還在CNN等多個國際知名電視台的直播鏡頭前，連續三次罵出「去你的」（Fuck You）的不雅詞彙，顯示出自己對於川普上任的憤怒。

川普正式上任才一天，來自全球82個國家、673個城市的350萬民眾就在21日發起了「女權大遊行」來示威抗議。（法新社）

一向直言敢說、勇於批評時政的流行天后「娜姊」瑪丹娜，21日親自到美國首府華盛頓參加這場全球預計有350萬人響應的「女權大遊行」，她上台後就激憤表示：「是的，我很生氣、我非常憤怒，我甚至有了想要炸毀白宮這樣的糟糕念頭，但我知道這麼做並不會改變什麼，我們絕對不能陷入絕望之中」，表示這些曾被川普歧視的女性，將會團結起來，以「愛」之名向這位新時代的「暴君」發起一場反抗革命活動。

瑪丹娜激憤自爆曾有過想炸毀白宮的糟糕念頭。（路透社）

不僅如此，瑪丹娜也向川普正式「宣戰」，「我們不僅是處於危險中的女性，同時也是一群正在被邊緣化的人，勇於做自己的表現可能還會被視為犯罪，這種黑暗恐怖的時刻，正是要天殺的喚醒我們的時候了（wake us the fxck up）」，大爆粗口表達不滿。即使當眾爆了一次粗口，似乎也還無法澆熄娜姊心中的怒火，她又接著說道：「對於那些認為我們這場遊行不會改變什麼的毀謗者們，去你們的（fxck you）」，接著又繼續重複了上述的話，讓觀眾連3次聽到娜姊噴髒話。雖然CNN跟MSNBC兩家電視台都即時趕在娜姊罵出第三次「Fxck」 之前就緊急消音，不過事後也為了不小心在直播中播送髒話，而向所有觀眾道歉，引發熱議。

瑪丹娜當著眾多知名電視台的現場直播鏡頭前，連3次爆粗口罵「Fxck」，表達對川普上台執政的不滿。（美聯社）

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