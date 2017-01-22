17歳的誘惑！日版傅達仁嘿咻未成年 在台灣逃一劫

狩野英孝被問到是否有和少女發生肉體關係，緊張頻拭汗。（翻攝網路）

〔娛樂頻道/綜合報導〕34歲日本諧星狩野英孝被爆與17歲未成年少女交往並發生肉體關係，除恐面臨2年以下牢獄之災。也將無限期停工在家反省。狩野花心玩出問題，對於兩人是否有上床，他以女生未成年避談。

狩野在日本恐有刑事責任，我國的法律則規定：刑法第227條：

「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。（第一項）

對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。（第二項）

對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。（第三項）

對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑。（第四項）

第一項、第三項之未遂犯罰之。（第五項）」，刑法第227條定有明文。」恐逃一劫。

除非是觸犯《兒童及少年性交易防治條例》第22條：「與未滿十六歲之人為性交易者，依刑法之規定處罰之。（第一項）十八歲以上之人與十六歲以上未滿十八歲之人為性交易者，處一年以下有期徒刑、拘役或新台幣十萬元以下罰金。（第二項）」有對價性交易行為，仍有法律責任。

而日前才提倡安樂死的資深體育主播傅達仁，則在自己的新書中爆料， 50歲的那一年與17歲的女子相戀，發生婚外情並生下一子，老婆大度接受孩子扶養成人，孩子的生母也成為半個夫人，令外界震驚。雖然兩者的狀況不同，但對象恰巧皆是17歲。

狩野英孝（中）在記者會上鞠躬道歉。（翻攝網路）