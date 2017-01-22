離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難

方文琳離婚多年，很多事情早已看開。（翻攝自方文琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人方文琳當年因為前夫于冠華偷腥，成了壓垮2人婚姻最後一根稻草，日前于冠華再婚，她也送上祝福，更首次踏入前夫經營的餐廳用餐，方文琳說：「其實對我，真的沒有那麼難！」

方文琳說：「我就是要平靜要快樂，不折磨自己的心，再來只要讓孩子開心快樂得到更多人的疼愛，對我不是更好嗎？」她說，女兒在爸爸婚禮的衣服，是阿姨陪她們出去找的，「當時我第一次傳了私信謝謝她：麻煩妳了，也開心孩子多一個妳（家人）可以疼愛」，而于冠華的老婆，也開心大器的與方文琳回應。

于冠華、蘇珍瑩上周三婚宴。 于冠華（左一）和老婆蘇珍瑩（右2）與于媽媽（中）、一對女兒（左2、右1）一家人合照。 （資料照，記者陳逸寬攝）

「孩子參加婚禮，我接送沒有錯，在去接她們時候，孩子奶奶、姑姑也一起下樓來，眼眶含淚的一直跟我道謝」，方文琳說，她知道她們想表達，能讓女兒開開心心的來參與這婚禮，「孩子們除了有我這邊大家族疼愛，也完全沒有失去于家人關係。」

昨天，方文琳載女兒上烏來跟于家人住幾天，也是她第一次踏進于烤魚餐廳吃飯，最主要是孩子姑姑明一早回美國，來與她聊聊閒話家常，「以前怎樣他邀約，我都不去，是因為不想讓看到的人亂想亂講的，這次在他結婚後去，是因為他有穩定關係了，最主要也是知道女主人跟我有一樣兼具美麗智慧與大器」，昨晚，方文琳在于烤魚吃了一頓美食，更讓孩子享受在充滿愛的氛圍裡，她說：「我心也平靜開心，無所求了。」