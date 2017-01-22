阿信5個字安慰傷心粉絲 最擔心瑪莎太瘦

五月天到後台受訪，幽默風趣。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚在KKBOX風雲榜壓軸獻唱，也領取年度風雲歌手獎，由於他們「人生無限公司」高雄巡演15萬張門票秒殺搶完，阿信昨到後台時以5個字安慰無數搶不到票的傷心歌迷：「辛苦大家了！」

阿信安慰搶不到演唱會門票的粉絲辛苦了。（記者王文麟攝）

2月初五月天將再度登上東京武道館開唱，3月18日起在高雄世運主場館連唱3天，行程忙碌，阿信說最擔心瑪莎太瘦，「瑪莎要注意，最近除了當家家新專輯的製作總監，又要幫電影（樂高蝙蝠俠電影）配音，我們彩排他也從沒少來過，我擔心他太瘦。」瑪莎笑說一點也不用擔心。

昨晚林俊傑和瑪莎、怪獸、石頭一起唱英文歌向已故西洋歌手大衛鮑伊、王子、喬治麥可致敬，在後台3位團員被問到阿信的歌喉好還是林俊傑？瑪莎力挺兄弟阿信，也不得罪林俊傑，瑪莎說：「不能這樣比啦，JJ是R&B掛，我們這個（阿信）是Rock掛。」

五月天事後還到媒體新聞中心，得知前陣子他們9場復刻演唱會，記者都守在同個屋子裡努力發稿，瑪莎開玩笑說應該幫大家準備麻將桌，阿信則說應該叫怪獸到新聞中心陪大家。阿信也貼心祝福媒體記者尾牙都能抽到大獎，元氣滿滿。

林俊傑（右二）和石頭（右起）、怪獸、瑪莎致敬演出讓人感動。（記者王文麟攝）