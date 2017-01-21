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奧蘭多客串中國電視劇！ 遭酸「最近沒戲演？」

2017/01/21 22:49

奧蘭多（右）日前赴上海客串電視劇《逆襲之星途璀璨》。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國男星奧蘭多布魯，因演出好萊塢電影《魔戒》中的精靈弓箭手爆紅，之後也在《神鬼奇航》、《哈比人》中有精采表現。沒想到日前奧蘭多竟現身中國電視劇《逆襲之星途璀璨》片廠，奧蘭多將在劇中客串一角，花絮照一曝光，讓網友驚呼「奧蘭多演中國電視劇，我是穿越了嗎？」。

奧蘭多受邀客串中國電視劇。（翻攝自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，奧蘭多在《逆襲之星途璀璨》客串飾演「奧蘭多布魯」飾演他自己，在劇中呈現大明星的樣貌，從片場曝光的花絮照可以看到奧蘭多和女主角宋軼孩有公主抱的對手戲。好萊塢明星客串中國電視劇，也引起網友熱議，有不少網友笑虧「這到底是收了多少錢」、「精靈王子最近是沒戲演嗎？」，但也有不少網友相當期待這部電視劇開播。

該劇女主角宋軼（左）和奧蘭多（右）合照。（翻攝自宋軼微博）

《逆襲之星途璀璨》是改編是知名RPG遊戲，敘述女主角在演藝圈中，從小助理變身大明星的故事。該劇不但找來奧蘭多客串，男主角更找來泰國新一代男星普提查（Push），飾演霸道總裁，還未開播就已話題十足。

泰國男星Push飾演霸道總裁。（翻攝自《逆襲之星途璀璨》微博）

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