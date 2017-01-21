川普神預測「暮光CP」分手 暮光女曝「他對我很癡迷」

川普（右）在5年前曾在推特狂批克莉絲汀史都華（左）偷吃。（合成圖，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「暮光CP」克莉絲汀史都華和羅伯派汀森演出《暮光之城》勾出愛火，卻因克莉絲汀劈腿導致兩人情斷。其實早在2人熱戀時，美國總統川普就在推特上預言「羅伯和克莉絲汀一定會分手」，而此番言論也奇蹟似的成真了。

克莉絲汀史都華（左）和羅伯派汀森（右）曾是人人稱羨的「暮光CP」。（翻攝自網路）

根據《Variety》報導，川普5年前擔任節目主持人時，在推特上狂轟克莉絲汀，直指「克莉絲汀一直在背地偷吃，羅伯值得更好的。」甚至呼籲羅伯趕快甩了克莉絲汀。而克莉斯汀日前接受訪問時表示，自己當時並不認識川普，不懂為什麼川普要對她窮追猛打「川普在幾年前很氣我，真的對我非常癡迷，這真他X的很瘋狂。」對於神預測分手，她也驚呼無法相信真的發生了！

克莉絲汀和羅伯已經分手4年，雖然當時讓不少粉絲想當惋惜，但分手後克莉絲汀勇敢做自己，向外界坦承出櫃，並在去年8月向女友求婚成功，廣獲外界祝福。

克莉絲汀史都華（右）在去年8月向助理女友（左）求婚成功。（翻攝自網路）