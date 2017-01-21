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（影音）感人彩蛋！林俊傑攜手怪獸、瑪莎、石頭致敬已故西洋巨星

2017/01/21 21:01

Kkbox頒獎典禮，林俊傑攜手怪獸、瑪莎、石頭致敬已故西洋巨星。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「JJ」林俊傑再次獲得KKBOX年度風雲歌手，今晚在小巨蛋除獻唱《不為誰而作的歌》，最讓人驚喜與感動的是，他攜手五月天怪獸、瑪莎、石頭一起在「風雲再起 經典復刻」段落，向去年離開人世的3位西洋巨星大衛鮑伊、王子、喬治麥可致敬。

為了這段致敬單元，JJ重新編曲，談到在編曲時也難過得落淚，而他和怪獸、石頭、瑪莎共同演出David Bowie的《Space Oddity》、Prince的《Purple Rain》以及George Michael的《Careless Whisper》。

林俊傑，Kkbox頒獎典禮。（記者王文麟攝）

這3大西洋音樂巨星，對於怪獸、石頭和瑪莎都有很大的啟發。石頭說：「David Bowie除了音樂之外，更重要的是藝術上的成就，每次回去聽，都帶給我很多啟發。」怪獸則說：「Prince的藝術性很強，每一首歌都有很高漲的情緒，會被那個情緒帶進去。」瑪莎也說：「今天致敬的三首歌曲，都是我過去真的有練過的，根深蒂固的住在我心裡面。」

Kkbox頒獎典禮，林俊傑攜手怪獸、瑪莎、石頭致敬已故西洋巨星。（記者王文麟攝）

怪獸也強調：「『致敬』某種程度來說很難，不是在技巧，還是在那個靈魂。」瑪莎則說這次的演出是「溫故知新」，他說：「像是在說某個時代已經結束了。」石頭也表示雖然有些感傷，「但這對音樂人是一種榮幸。而可以透過我們的演出讓大家有共鳴，也可以讓大家看看，我們是怎麼從這些人身上得到養份的。 」而首次和JJ在LIVE上合作，石頭說：「JJ的律動很強，很容易被感染。」

另外主持人Selina談到，很喜歡JJ《不為誰而作的歌》，自己的歌單無限循環這首歌還有田馥甄的《小幸運》。

JJ談到：「感謝3位大師用音樂把我們綁在一起，傳承下去。」怪獸也說：「今天真的很高興，能和JJ合作，大家都搶著報名。」

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