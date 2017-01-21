3句台詞就結緣 劉若英、周迅成19年好閨密

劉若英（左）和周迅（右）兩人因拍攝電視劇《人間四月天》成為好友。（合成圖，翻攝自劉若英、周迅微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉若英出道22年多，不但在樂壇表現亮眼，更跨足電影、電視劇、舞台劇，演技也備受肯定，在演藝圈也是交友廣闊，五月天、周迅、湯唯和桂綸鎂都是她的多年摯友，其中，就屬和周迅認識最久，劉若英今也在臉書透露，乘著休假飛到中國探班在趕拍《如懿傳》的周迅，轉眼間兩人竟已相識19年，也讓她有感而發。

周迅（右）目前在中國和霍建華（左）趕拍《如懿傳》。（翻攝自《如懿傳》微博）

劉若英今在臉書寫到，「老周開拍新戲前說得拍八個月。我答應起碼去看他一次。一晃眼她拍了一半了～趁著我休假，跑了趟橫店探班。我們安靜的過了兩天，爬山、吃麵、看電影」簡簡單單的行程，卻也看出兩人的好交情，難得的約會時光，也讓劉若英感嘆，「認識19年，有些東西可以一直不變，真好」。

劉若英曾邀請周迅、湯唯和桂綸鎂一起合唱歌曲。（資料照，相信音樂）

事實上，劉若英和周迅因合作電視劇《人間四月天》而結緣，劉若英曾在受訪時透露，「我和周迅在《人間四月天》20集的電視劇裡，只對到1場戲、3句台詞，但拍完後兩個人就覺得彼此再也分不開了。」可見兩人深厚的情誼，一轉眼就是19年，兩人珍貴的友情也讓網友大喊，「朋友還是老的好」。