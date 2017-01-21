超越螞蟻腰具荷拉 這些韓女偶像也超「腰瘦」

具荷拉是出了名的螞蟻腰。（合成圖，翻攝自具荷拉Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像競爭激烈，除了外貌要有記憶點，還要接受唱歌、跳舞、演戲跟綜藝等全方位培訓，甚至身材管理也很重要，導致女偶像一個比一個瘦。其中，前「KARA」成員具荷拉一直是出了名的「螞蟻腰」，一直以來腰圍都維持在19到20吋左右，令人超級羨慕。不過，近來隨著女團備出，竟然有人的腰比她還要纖細！

「宇宙少女」的苞娜（左）和「DIA」的鄭采妍（右）腰都非常細。（合成圖，翻攝自OSEN）

新人女團「宇宙少女」團員的苞娜，除了是團中的舞蹈和顏值擔當以外，每每表演時只要穿上露出腰部的衣服，總是能夠被捕捉到超纖細的小蠻腰。而身兼「DIA」和「I.O.I」兩團的鄭采妍，也是團員間公認的細腰代表，不過過去的她其實是個小胖妹，是靠著努力減重才有今天的成果，看到她如今的身材真的相當激勵人心！

「BLACKPINK」的LISA（左）和ROSE（右）剛出道就因為出色的外貌和身材引起不小話題。（合成圖，翻攝自BLACKPINK Instagram、截取自YouTube）

而「BIGBANG」的師妹團「BLACKPINK」則是從剛出道以來，就被誇讚是「外貌、實力和身材兼具」，其中主唱ROSE和從泰國來的老么LISA，不僅身材都相當高挑，更是擁有人人稱羨的纖腰，甚至有人傳說ROSE的腰圍也是19吋，讓人相當震驚。

「AOA」的珉娥（左）和「TWICE」的子瑜（右）也是出了名的細腰。（合成圖，翻攝自OSEN）

不過最驚人的，還是2012年出道的女團「AOA」，雖然人氣成員雪炫一直是好身材的代表，不過，其實其中最腰瘦的，是曾在節目上測量過僅有「17.9吋」超細腰身的珉娥，甚至其他成員還爆料，要是珉娥不吃飯，腰可以細到14吋，成績相當驚人！此外，台灣之光「TWICE」的子瑜也是出了名的細腰，當時她還未正式出道時，在節目中更號稱「完美無暇的最強比例」，是許多人心目中的身材典範。

珉娥曾經在節目中測量腰身僅有17.9吋。（截取自YouTube）