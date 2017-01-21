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去年此時因唇交退團終演 嘎嘎發文嘆「一年」

2017/01/21 20:22

嘎嘎現在已經不是「MP魔幻力量」的一員。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「第12屆KKBOX年度風雲榜頒獎典禮」今晚在台北小巨蛋登場，不僅主持人由黃子佼和Selina擔任，表演嘉賓也包括五月天、田馥甄、林俊傑、玖壹壹等大咖，可以說是眾星雲集。有別於藝人與歌迷們玩得很high，前「MP魔幻力量」的主唱嘎嘎倒是有感而發，由於去年才在此典禮上進行告別演出，今日他也特地發文「一年」曝感嘆。

嘎嘎（左）和寶兒（右）的唇交風波成為壓倒他退團的最後一根稻草。（翻攝自寶兒臉書）

嘎嘎今日晚間在臉書貼出一張黑白的照片並簡短發文「一年」，照片中可以看見他透過電腦正準備收看「KKBOX年度風雲榜頒獎典禮」，而貼文雖然沒有多說什麼，字裡行間卻給人滿滿的無奈的感慨。對此，除了有粉絲難過留言說「一年前⋯不想想起來」，大多粉絲則是希望嘎嘎加油，之後再重返舞台。

嘎嘎（右三）去年在「KKBOX風雲榜頒獎典禮」上以「MP魔幻力量」主唱身分進行最後一次演出。（資料照，記者趙世勳攝）

事實上，由於經歷掀安心亞裙子，又被前正牌女友爆料三不五時就偷吃，在去年1月被拍到和「Popu Lady」團員寶兒當街上演下跪道歉、接吻和掀衣八點檔戲碼後，最後嘎嘎慘遭退團處分。而他在去年的「KKBOX年度風雲榜頒獎典禮」上的演出，也成為以「MP」主唱的身分表演的最後一次，難怪今日嘎嘎會特別有感而發

嘎嘎臉書全文。（翻攝自嘎嘎臉書）

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