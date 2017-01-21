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于美人轉戰直播煮菜 崩潰大喊胖回來了

2017/01/21 20:27

于美人近來開直播教粉絲煮菜，結果還因此胖了3公斤。（翻攝自于美人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人于美人近年走出離婚低潮，不但瘦身成功，更接下新節目還出書，整個人煥然一新。去年閃辭主持14年的《新聞挖挖哇》，也讓于美人多出時間和粉絲互動，近日于美人則在臉書開直播，介紹新書、教做菜，吸引不少媽媽網友，但4個月直播煮菜節目，也讓她漸漸發福，大喊「襯衫扣不起來啦」。

于美人表示現在還不急著開新節目。（翻攝自于美人臉書）

據《聯合報》報導，于美人一開始在臉書做直播節目時，也抓不透觀眾要的是什麼，笑說「當時根本都亂做」，漸漸受到網友好評，吸引大批婆婆媽媽成為忠實粉絲，現在「失控廚房」已經能吸引60、70萬人次觀看，于美人更因此成立「美人好事集」販售食材。于美人笑說「其實我只是把家裡做的菜做出來，沒想到幫助這麼多家庭。」更有失婚粉絲感謝她，讓她重振精神，決定開始好好打扮自己。

于美人（中）今日和美福主廚陳重光（左）與粉絲一起直播做料理。（擷取自于美人臉書）

于美人也坦言人生在世不過就是為了「名、利、爽」，現在自己就是為了「爽」努力生活，也不急著開新節目，她則自嘲現在當務之急，是先減肥，把做菜胖的3公斤，趕緊減掉。

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