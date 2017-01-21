有雷！《鬼怪》播好播滿 結局最後是OO

《孤單又燦爛的神-鬼怪》主演（左起）李棟去、劉寅娜、陸星材、孔侑、金高銀因戲迎來高人氣。（翻攝自鬼怪臉書）

〔記者賴奕翎／綜合報導〕由韓星孔侑、金高銀、李棟旭、劉寅娜主演的夯劇《鬼怪》今天連播兩集，迎來大結局，播好播滿卻也「虐好虐滿」，讓粉絲崩潰，心情彷彿坐雲霄飛車。

回歸虛無的「鬼怪」孔侑，在什麼都沒有的虛無中孤身走了9年，在「恩倬」金高銀29歲這年，再度因為吹熄生日蛋糕的蠟燭，而被霸道的甲方強制召喚回人間，但神已將他從所有人記憶中刪除。第15集中，金高銀在加拿大找回了與孔侑的記憶，2人甜蜜相認，也揭露了其實「Sunny」劉寅娜只是假裝忘記一切，仍記得與「陰間使者」李棟旭前世「王黎」的所有記憶。

鬼怪終於迎娶「新娘」。（翻攝自tvN） 鬼怪與恩倬舉行浪漫婚禮。（翻攝自tvN）

接著播出的16集先滿足粉絲期待，「鬼怪新娘」恩倬答應了鬼怪的求婚，2人也在約定的蕎麥田舉行了婚禮；同時另一對從前世糾纏到今生的王黎與Sunny也再度相認，只是Sunny已決定離開，相擁淚別彼此，說好今生別再見、允諾來生。

「召喚CP」婚後不停放閃，孔侑跟金高銀也開金嗓唱歌。（翻攝自tvN）

《鬼怪》在結尾再度大虐粉絲，恩倬為了阻止失控的卡車撞上幼稚園校車，遭遇了死亡車禍，成了鬼魂的恩倬由王黎領著到茶屋，飛奔而來的鬼怪大崩潰，恩倬向鬼怪約定了還會再見，更拒絕飲下能忘掉前世的茶，向陰間使者交代要照顧好鬼怪後便離開。

「人的犧牲是神無法預料到的，這是人的選擇。」恩倬因選擇犧牲而死亡。（翻攝自tvN） 「召喚CP」在陰間使者的茶屋生離死別，恩倬也得知了自己今生是「第一世」，與鬼怪約定會保留著記憶在來生找到他。（翻攝自tvN）

時光快轉到30年後，劉寅娜也死去，來到了陰間使者的茶屋，成為王黎擔任陰間使者所引渡的最後一位亡者，這次2人牽著手離開，也終於在來世好好相愛；而在所有人都離開後，獨自回到加拿大的鬼怪，也和來生的高中生恩倬再次相認。

《鬼怪》由《太陽的後裔》編劇金恩淑與導演李應福聯手打造，儘管這次已答應劇迷不會再「爛尾」，會交出讓劇迷滿意的結局，最後一集的時間軸不停快轉，讓不少劇迷大嘆可惜，韓網友則虧，這齣劇的男主角都不是「人類」，連2位女主角都死了，出乎人意料。

但仍有不少好評，認為鬼怪在漫長的獨自等待中，才又迎來了鬼怪新娘，這樣才符合劇名《孤單又燦爛的神-鬼怪》，也好險兩對CP都迎來「Happy ending」。

王黎在Sunny死後，在陰間使者的茶屋再相見。（翻攝自tvN） 來生的Sunny與王黎迎來交往「第一天」。（翻攝自tvN） 恩倬穿著高中制服，拿著蒲公英依約找到了鬼怪。（翻攝自tvN） 《鬼怪》全劇終，也給予了恩倬想要的「永遠不滅的悲傷愛情」。（翻攝自tvN）