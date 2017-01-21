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出外頻被問老公呢？ 陳子玄無奈曝原因

2017/01/21 18:47

陳子玄（左）和老公陳建隆（右）感情相當甜蜜。（合成圖，翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為演出「佩佩」金佩芳爆紅的本土劇女星「失控姐」陳子玄，去年宣布和同為台語劇演員的男星陳建隆結婚後，不僅頻頻在臉書上秀出和老公的合照放閃，還不時會跟粉絲分享懷孕的甘苦談。今日，陳子玄更在臉書透露，每次出去常都會被問說「妳老公呢」讓她不堪其擾，因為老公其實一直就在她旁邊！

陳建隆過去相當瘦，近年開始「幸福肥」。（合成圖，翻攝自陳建隆臉書）

陳子玄今日在臉書發文表示，由於陳建隆從出道到現在真的胖了許多，所以每次跟老公走在路上，自己時常都會被問說老公呢，但其實老公一直都在旁邊，只是胖了導致路人認不出來。不過，陳子玄也不忘護航老公說「他胖起來比較有爸爸、老闆的樣子、也比較可愛啊」，甚至還稱以前瘦瘦的陳建隆根本不是自己的菜，要大家記住陳建隆現在的樣子，以後別再說老公胖、也別再問她老公在哪了！

有趣的是，有眼尖的網友就發現，在陳子玄曬出的合照中，一旁的陳建隆襯衫的釦子竟然扣部起來，不過也有人認為陳建隆就算變胖還是很帥。事實上，之前陳子玄就曾在臉書曬出陳建隆的禿肚照，調侃說明明是她懷孕，怎麼老公看起來比她還像「孕婦」，搞笑言論笑翻眾人。

陳子玄臉書全文。（翻攝自陳子玄臉書）

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