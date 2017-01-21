老奶奶路邊跌倒受傷 貝克漢超暖心停車救援

貝克漢（右）被目擊停車幫助在路上跌倒的老奶奶。（翻攝自貝克漢Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國「足球金童」貝克漢和老婆維多利亞結婚多年，育有4個寶貝子女，一家6口幸福美滿。貝克漢雖然已經退休3年，但靠著經營品牌代言、時尚產業依舊吸金十足，身價更傳出高達235億台幣，但貝克漢私下作風仍十分親民，日前，他開車經過倫敦市區時，正好目睹一位老奶奶在路上跌倒，貝克漢立刻停車下去幫忙，暖心作法也被網友讚爆。

貝克漢刻意將車子停在老奶奶身旁，防止她被後方的來車撞傷。（翻攝自推特）

據《每日郵報》報導，日前貝克漢被目睹開車經過倫敦肯辛頓區時，停下車子照顧一旁跌倒的老奶奶，但由於當時正處於下班時間，倫敦市區車流量大，貝克漢還貼心地將車子停在老奶奶身邊，防止她被後方的來車撞傷，並遞給她一瓶水，補充水分。之後救護車來時，貝克漢還幫忙攙扶老奶奶上車，確認老奶奶安全送到醫院後，貝克漢才開車離開現場，他的暖心舉動也被倫敦市民PO上網，紳士行為被網友大讚「太暖心」、「超體貼」。

據傳貝克漢（右二）和老婆維多利亞（右三）一家身價高達235億台幣（翻攝自貝克漢Instagram）