（影音）《鬼怪》今晚大結局 孔侑「回歸人類」謝粉絲

《鬼怪》將進入結局，今孔侑表達拍戲以來的感想。（翻攝自鬼怪官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯劇《孤獨又燦爛的神─鬼怪》從去年12月初開播以來受視率節節高升，主角群孔侑、李棟旭、金高恩也因該劇爆紅。今晚《鬼怪》將連播2集，並播出完結篇，孔侑稍早透過向粉絲表達感謝，笑說「雖然有點不捨，但還是很開心！」

孔侑透過影片向粉絲們表達謝意，並向工作人員一一致謝。（翻攝自V LIVE）

《鬼怪》採on檔劇方式播出，因此劇組在凌晨才正式殺青。孔侑的經紀公司「SOOP娛樂」在稍早釋出一段影片，影片中孔侑透露，經過5個月來飾演「鬼怪」的日子，在結束的此刻很開心，但也相當不捨。對於暌違許久才又接演電視劇，他也坦承，剛開始確實有壓力，也有表現不好的地方，但因為有粉絲們的支持，才讓他能夠成功完成這部作品。

除了向粉絲們致謝，孔侑也對劇組喊話：「如果沒有工作人員們的幫忙，孔侑和金信都不會在這裡。」言語間露出滿滿謝意。經過長達5個月的拍攝，《鬼怪》終於在今天和粉絲一起迎接最後的結局，劇組也預定明天舉辦慶功宴，並在下個月到普吉島度假，主角們都表示將會參加。

《鬼怪》今晚將連播兩集，播出大結局。（翻攝自鬼怪官方臉書）

（影片擷取自V LIVE，如遭移除敬請見諒）