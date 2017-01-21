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疑因港獨遭《歌手5》踢出 張敬軒傳憂鬱症復發

2017/01/21 17:26

張敬軒外型瘦小，聲線細膩溫柔，以紮實唱功累積不少粉絲支持。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港創作歌手張敬軒以紮實唱功累積許多粉絲，日前成為《歌手5》首發參賽者，卻疑因被冠上港獨標籤，慘遭節目除名，近來更傳出憂鬱症復發的狀況，引發關切。

《歌手5》10日完成錄影，今晚將播出第一集，參賽者之一的張敬軒，日前被指支持港獨，引爆強國網軍怒火，他也確定遭《歌手5》除多，節目官方微博、資料庫，也已刪光相關資訊，連同錄製好的內容屆時將會被抽起，刪得一乾二淨，若有無法刪除的地方，則會以馬賽克遮住。

張敬軒傳出因遭《歌手5》退賽，導致憂鬱症復發。（翻攝自微博）

香港周刊今爆出，張敬軒因慘遭節目除名，心理承受極大壓力，導致憂鬱症復發，經紀人則表示，不是事實不作回應。張敬軒14日傳出「被退賽」時，他所屬的英皇娛樂第一時間未作出回應，而是沉默數日後，才對此事開腔說明，認為事件已造成雙方巨大壓力，張敬軒無法專心準備比賽，才會決定終止合作。

聲明如下： 

對於近日有關軒仔在湖南衛視節目《歌手》的報導，我們一直在與電視台在跟進中，因為從節目錄影到今天，外間都充斥著很多不同的聲音，無論評論是否正確中肯，對歌手對電視台都已造成巨大壓力，尤其是歌手本身更無法專心準備比賽。經過與電視台最後商討後，雙方共同決定終止這次合作。

 

未來軒仔會全心全意做好他的音樂和鍛鍊好身體以應付未來繁忙的工作及演唱會，繼續以他的音樂報答樂迷。最後感謝湖南衛視的誠意邀請，及感激所有軒仔歌迷一直盡心盡力的支持軒仔。軒仔也希望各位歌迷朋友能支持並理解他的决定。

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