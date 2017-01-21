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（影音）柯震東戀愛戲邀約多 柴姐糗「他談戀愛談得不好」

2017/01/21 16:46

群星瑞智金雞年春聯大會，柯震東。（記者潘少棠攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕柯震東去年憑電影「再見瓦城」入圍金馬影帝，重振因「呼麻」重挫的形象，電影邀約開始回籠，經紀人「柴姐」柴智屏透露，大部分的電影都是想找他演高富帥的戀愛片，但希望他下部片可接有生活歷練的角色，還糗柯震東：「他談戀愛談得不好，不要把別人的片子搞砸了。」笑翻在場的人。

群星瑞智金雞年春聯大會，柴智屏。（記者潘少棠攝）

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柯震東今天出席經紀公司群星瑞智寫春聯大會，他在春聯上寫下「工」字，希望新的一年可以接到好工作。柴姐表示，柯震東的戲劇邀約一直都有，只是多數角色都是高富帥談戀愛，但因過去已嘗試過類似戲路，希望可以朝別的方向發展。

柯震東則坦言，想演「帥的角色」，不會排斥高富帥的戀愛片，柴姐則說，他即使在《再見瓦城》演緬甸移工還是很帥，希望他能挑戰不同角色，但隨後又糗他：「他談戀愛談得不好，不要把別人的片子搞砸了。」柯震東趕緊澄清：「她是說以往接的角色啦。」

談到他現實生活的戀愛 ，柯震東一貫笑笑的說和李毓芬是朋友，被問到過年期間兩人會碰面嗎？他則說，「我當然是陪我的家人，和家人相處不會嫌多的。」

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