YG社長曝「2NE1」解散原因 竟是因朴春健康問題

韓女團「2NE1」已宣布解散。（翻攝自2NE1官方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「2NE1」自2009年出道後，憑著出眾實力和鮮明的音樂風格在南韓樂壇闖出一片天，受到大批粉絲喜愛，但去年5月成員敏智無預警宣告退出團體，11月經紀公司「YG娛樂」也閃電宣布該團解散，震驚南韓娛樂圈。日前YG娛樂社長梁鉉錫受訪時就透露「2NE1」解散的真正原因。

「2NE1」經紀公司社長梁鉉錫，坦言「2NE1」解散是因朴春的健康問題。（翻攝自朴春Instagram）

據韓媒《聯合通訊社》報導，梁鉉錫坦言當時成員敏智離開公司時，仍想好好守護「2NE1」這個團體，但決定解散的真正原因是因為成員朴春的精神健康問題，梁鉉錫解釋，「自從那件事後，有太多人批評了」透露朴春2010年涉嫌走私毒品事件後，承受極大的精神壓力和自責感，但朴春仍想努力以「2NE1」活動，梁鉉錫則對她說，「2NE1雖然也很重要，但是希望你的身心都變得更健康」。梁鉉錫也表示，「2NE1仍然還有合體的機會，很多事情都是說不准的」。



「2NE1」前成員敏智去年5月已離開「YG娛樂」。（翻攝自敏智Instagram）

事實上，梁鉉錫創辦「YG娛樂」後，捧紅了天團「BIGBANG」、「2NE1」等團體，近年則積極推出新團「WINNER」、「iKON」、「BLACK PINK」等新人，但許多人氣團體的發片期卻都間隔2、3年，回歸速度超緩慢，引起粉絲不滿，諷刺「YG娛樂」就像個「冰箱」，只會冷凍藝人。「2NE1」也因朴春涉毒風波，導致演藝事業停擺進2年，惹怒粉絲。

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