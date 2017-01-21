「5566」15周年 孫協志PO照惹淚崩

「5566」睽違多年終於在去年金鐘獎上正式合體。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔日偶像天團「5566」2002年出道，過去不僅唱紅過如《我難過》等多首神曲，在戲劇、主持方面也頗有發展，不過先是團員「小刀」彭康育因腰傷停止參與團體活動，2003年以後其餘4人也鮮少合體，直到去年10月，「56」完整體終於在金鐘獎上合體。而今日，團長孫協志更在臉書PO文慶祝「56」成軍15周年，令粉絲超級感動！

「5566」合體讓許多苦等多時的粉絲淚崩。（合成圖，翻攝自孫協志臉書）

孫協志今日下午於臉書PO出「56」5人在金鐘獎紅毯上合體的照片，以英文感性寫下「15周年，紀念日快樂，我的兄弟」，簡短文字卻引來大批粉絲淚崩，紛紛留言感嘆時間「太快了」，還一一傾訴他們當年追星「56」的過程。

有粉絲就說，自己當年喜歡「56」的時候還是小孩，如今都已經大學了，且過去「56」團員參與的戲劇和節目包括《MVP情人》、《格鬥天王》、《少年特攻隊》，如今都還是粉絲心目中的經典。更有人感性說是「56」教會他們凡事認真、努力堅持和永不放棄，直言「56不能亡」。

金鐘合體後，王仁甫（左起）、孫協志和許孟哲還開新的遊戲節目。（翻攝自《飢餓遊戲》臉書）

事實上，「56」去年在金鐘獎合體後，成員孫協志、王仁甫和許孟哲還開了新的遊戲節目《飢餓遊戲》，今年跨年3人更在台中獨家合體演出，因此如今看來之後「56」一同活動的機率應該還是相當高，粉絲們也不用在苦苦等待自己的偶像合體了。

孫協志臉書全文。（翻攝自孫協志臉書）