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生病了嗎？包偉銘自爆曾邊跑邊拉邊放

2017/01/21 15:38

包偉銘上民視《王牌雙響炮》自爆曾邊跑邊拉邊放。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕上民視《王牌雙響炮》聊到「洗腦神曲」，自己從經典的《跑跑跑》到後期的《LALALA》和《FUN FUN FUN》不僅洗腦，且每首歌曲都有經典的舞蹈動作。最後還自嘲自己的這三首歌不但可以單唱，還可以做結合，變成一邊「跑」一邊「拉」還一邊「放」，被眾人虧說這畫面感覺不是很舒服。

梁一貞參與錄製民視綜藝節目。（民視提供）曹雅雯首次挑戰舞蹈，便被包偉銘數落一番「曹雅雯肢體動作不協調，下半身幾乎沒在動」。（民視提供）

而曹雅雯和杜忻恬則挑戰電影洗腦神曲《金罵沒ㄤ》，電影中林美秀的炒菜舞蹈讓婆婆媽媽們掀起一波學習熱潮，沒想到曹雅雯首次挑戰舞蹈，便被包偉銘數落一番「曹雅雯肢體動作不協調，下半身幾乎沒在動」。對此曹雅雯竟搞笑回應自己是「胯下拉傷」，語出驚人讓在場所有人哭笑不得。

施文彬改編經典的對唱神曲《傷心酒店》變成洗腦歌。（民視提供）

節目中「音樂好好玩」將原本已經很洗腦的歌曲改編得更加洗腦，施文彬改編經典的對唱神曲《傷心酒店》，而梁一貞、朱海君、吳東彥也挑戰改編《酒後的心聲》，分別在歌曲裡加入洗腦流行元素，包偉銘看到後輩們各個有備而來，又會如何接招呢？

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