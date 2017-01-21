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納豆曬超豐盛「女友早餐」 笑喊：那就娶了吧

2017/01/21 16:04

納豆（右）和林千又（左）分手後，感情狀況一直受到矚目。（合成圖，翻攝自林千又、納豆臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人納豆近年成功從綜藝咖跨足大銀幕，憑《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角，星路大開，副業也經營得有聲有色，事業得意愛情卻失意，自從和前女友林千又分手後，始終處於空窗期，讓不少粉絲替他著急。今日納豆在臉書曬出「女友早餐」，笑喊「如果有個女生每天能做這樣的早餐給你，那就娶了吧」。

納豆（左）近年在演藝圈主持成績亮眼，演技也漸受肯定。（翻攝自納豆臉書）

納豆今在臉書曬出四菜一湯的「女友早餐」，還甜喊有女生願意每天做這樣的早餐，「就娶了吧」讓網友猜測納豆是否有新對象，引起熱議。照片菜色超豐盛不但有魚有湯還有玉子燒、排骨麵，誇張菜色也讓網友笑虧，「這是一天的份量吧！」、「只能娶早餐店老闆娘了…」，事後納豆也解釋，其實是高鐵食堂的廚師們做的菜色，讓網友笑翻。

納豆在臉書曬出四菜一湯的豐盛早餐。（翻攝自納豆臉書）

事實上，納豆曾透漏身邊有不少女性友人，卻很少遇到心儀的對象，而分手林千又後，納豆選擇投入工作麻痺自己，但他也表示未來不排斥再次公開戀愛，一切都會尊重女方決定。

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