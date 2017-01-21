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曾之喬被男友打滿分 原來是靠這招！

2017/01/21 15:05

曾之喬今出席彩妝活動。（記者趙世勳攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕曾之喬今出席迪奧超完美持久氣墊粉餅 台北101美妍旗艦店獨家活動，她強調完美底妝對於情趣具加分作用，「如果能化一個完美底妝再為另一半做菜，哇，這一定超過100分。」

曾之喬透露20歲時有此使用完某牌粉餅，之後下廚，不料油煙摧殘之下，妝容垮台，讓她直呼十分不OK。今年情人節曾之喬忙拍東森《稍息立正我愛你，工作中度過。

曾之喬今出席彩妝活動。（記者趙世勳攝）

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