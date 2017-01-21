熱戀周亭羽 九把刀放閃喊「現在超棒的」
2017/01/21 15:03
〔記者吳琬婷／台北報導〕九把刀斷開與前女友小內的十年感情後，扶正主播周亭羽，2人越愛越高調，九把刀今天出席經紀公司群星瑞智寫春聯大會時，被問到感情問題，他也放閃表示：「現在很好，現在超棒的」，指2人感情狀態依然在熱戀中。
九把刀與周亭羽被爆出戀情後，曾分開一段時間，之後2人又悄悄復合，感情逐漸穩定，日前還大方露面、有說有笑一起出席柯震東新片《再見瓦城》的首映會。九把刀今天受訪時，稱現在戀情狀態很好，但更近一步問到結婚問題，他又轉移話題，說希望他執導的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》今年暑假可順利上映。
九把刀今天在春聯上寫下「輔15」，他解釋，新電影內容涉及霸凌議題，很擔心會被列為限制級，今年的願望是希望電影可以「輔15級」上映，讓更多年輕觀眾也能看到這部電影。
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