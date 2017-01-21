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首頁 > 婉君推

鄧超跟兒子吃醋 狂PO照洗板老婆懶得理

2017/01/21 15:42

鄧超和孫儷夫妻檔維持婚姻熱度的秘訣，就是每天鬥嘴互虧。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星孫儷和鄧超結婚多年，2人感情卻仍如膠似漆，婚姻能夠一直保溫的秘訣是什麼？原來是無止盡互虧對方，製造無數生活樂趣！孫儷昨在微博上分享6歲兒子打籃球的英姿，讚他：「籃球boy」，語氣相當寵溺，沒想到老公鄧超似乎吃味了，在底下瘋狂留言洗板，先是說：「還不是遺傳！」接著就猛PO幾張自己打籃球的帥照，自稱：「風一樣的男子」，但孫儷完全不想理他。

孫儷在微博上分享兒子打籃球的帥照。（翻攝自微博）

鄧超在孫儷貼文下猛貼照，包含超球、全場狂奔的照片，自誇：「野獸般的拼搶」、「風一樣的男子。」最後也自稱自己是「籃球boy」，孫儷本來都不吭聲，直到鄧超PO出和隊友們的大合照時，忍不住冷嗆：「你為什麼拍照要站中間」來吐嘈對方，一針見血的反應笑翻網友，不過鄧超仍不認輸，回她：「妳也是夠閒的！」夫妻間的互動又閃又逗趣。

鄧超忍不住跳出來洗板，稱自己也是「籃球BOY」。（翻攝自微博）

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