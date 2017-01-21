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胡瓜拿鞭炮惡整子弟兵 阿翔為求補運撩落去

2017/01/21 14:20

大家還故意點燃在旁的鞭炮，沒有點燃阿翔周圍的鞭炮，但看不見只聽的到聲音的阿翔，被嚇的直跳腳。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕阿翔為求補運竟慘遭胡瓜設計，胡瓜表示若要補運就要全副武裝後被鞭炮炸，鞭炮炸完後就可以轉運了，阿翔為求轉運撩落去，最後竟發現自己只是遭玩弄，直說：「我怎麼會相信你」。

胡瓜錄民視《綜藝大集合》為了在農曆年前幫子弟兵們補運，特地跟廟宇爭取了補運的名額要給大家，為了公平起見，胡瓜讓藝人矇眼玩遊戲，選出可以參加補運的人選，經過一輪淘汰後，最後是阿翔得到這份殊榮。

只見胡瓜拿出手套、毛巾、安全帽、外套、褲子、雨衣等要阿翔穿上，阿翔納悶說：「補運為什麼要穿這些？」胡瓜一臉正經的說：「因為等下我們會把鞭炮圍成一圈，然後你就站在中間，等鞭炮炸完你就轉運了」，阿翔嚇得直說不敢補了，但胡瓜誘補槍說如果你本來要補又不補會更不好，這讓阿翔進退兩難，只好硬著頭皮上。

最後藝人們頓時明白原來這是一個陷阱，大家還故意點燃在旁的鞭炮，沒有點燃阿翔周圍的鞭炮，但看不見只聽的到聲音的阿翔，被嚇的直跳腳，結束後阿翔拿下眼罩看到腳下根本就沒有鞭炮，才恍然大悟發現自己被設計了，笑翻現場眾人。

阿翔為求補運竟慘遭胡瓜設計，胡瓜表示若要補運就要全副武裝後被鞭炮炸。（民視提供）

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