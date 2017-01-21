最瘋狂的做愛地點在哪？小丑女跟魅惑女巫這樣答

「小丑女」瑪格羅比（左）及「魅惑女巫」卡拉迪樂芬妮（右）最近在接受訪問時，大爆過去曾在哪些瘋狂的地點做愛過。（翻攝自PopSugar）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因為合作《自殺突擊隊》、都在片中演出「壞女孩」角色而結為好友的「小丑女」瑪格羅比及「魅惑女巫」卡拉迪樂芬妮，2人最近在接受《Love》雜誌訪問時，就大方聊到了她們的性生活，更毫不避諱爆出她們過去曾在哪些外人看來覺得超瘋狂的地點做過愛，答案都十分令人震驚意外。

瑪格羅比（右）與卡拉迪樂芬妮（左）因合作《自殺突擊隊》結為好友，甚至還能穿姊妹服參加活動。（翻攝自InStyle）

超模卡拉認了自己是『空中高潮俱樂部』（ Mile High Club）的會員之一，她透露：「我超常在飛機上做愛，而且每次必被抓包，要不被抓包真的太困難了」，並大爆有一次自己正在飛機座椅上瘋狂愛愛時，一旁的男子就不斷盯著他們看，最後超模卡拉只得找來空服員，解釋了他們剛剛正在做的事情，並說道：「那傢伙一直盯著我們，可以麻煩妳請他停下不要再看了嗎」，霸氣十足。至於才剛新婚的瑪格羅比，則招認曾在一台停在水中、沒有發動的水上摩托車上愛愛過，熱愛水上運動的她，果然相當享受這種刺激感，讓人嘖嘖稱奇。

卡拉迪樂芬妮招認很常在飛機上做愛，而且幾乎都會被旁人發現。（翻攝自Fans Share） 熱愛水上運動的瑪格羅比，則透露自己曾於一台停在水中、沒有發動的水上摩托車上愛愛過。（翻攝自每日郵報）